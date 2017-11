Svensk EM-vinner i friidrett: Jeg ble voldtatt av annen utøver

Moa Hjelmer (27) står frem med sin sterke historie i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

Den svenske friidrettsprofilen er blant de siste til å ta ordet fra munnen i kjølvannet av #metoo-kampanjen. På Instagram forteller Hjelmer, som blant annet vant EM-gull på 400 meter i 2012, om marerittet som fant sted for seks år siden.

Det var TV 2 som først omtalte saken her til lands.

– Det var på slutten av sesongen og vi hadde akkurat vunnet over Finland i Finnkampen. Alle var glade, humøret var på topp og vi feiret på banketten og senere på en klubb, skriver Hjelmer om forløpet til hendelsen da hun var 21 år.

Hun forklarer at det ble litt for mye alkohol på henne, og at en annen aktiv utøver, som ifølge Hjelmer var både gift og betydelig eldre enn henne selv, tilbød seg å følge henne tilbake på hotellet.

– Vi havner på hans rom, han vil prate, sitte nær meg på sengen. Jeg sier at jeg skal gå å legge meg, skriver Hjelmer, og trodde at hun kunne stole på ham.

– Han synes at jeg skal sove hos ham [...] Jeg har kjæreste, jeg sier nei, skriver hun.

Det hjalp ikke, ifølge EM-vinneren.

– Han tar på meg og sier jo. Jeg blir stiv, jeg vil ikke. Jeg sier nei igjen. Han tar av klærne mine. Jeg fryser til is, kan ikke røre meg. Jeg sier ikke mer. Han voldtar meg, beskriver Hjelmer.

Hun forteller at hun skammet seg for det som skjedde, og at hun spurte seg selv hva hun hadde gjort feil. Hennes forhold med egen kjæreste tok skade av hendelsen, og ifølge Hjelmer tok det et halvt år før skaden var reparert.

– Jeg har alltid vært sterk og selvsikker, og i dag vet jeg at dette ikke var min feil, selv om det har tatt seks år før jeg våget å fortelle (om det). Takk, skriver hun, og avslutter med emneknaggen metoo.

Moa Hjelmer er ikke den eneste svenske idrettsprofilen som har tatt til sosiale medier i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Profiler som Anka Pärson og Nilla Fischer var blant flere som sto frem tirsdag, og nå forteller altså Hjelmer om sitt mareritt. Det har skapt reaksjoner i friidrettsmiljøet i Sverige.

– Nei, fy faen. Takk for at du forteller om det, Moa. All sexistisk dritt, fra kommentarer til det du beskriver, må ta slutt NÅ. Hva gjør @svenskfriidrott for å sørge for at dette aldri noensinne skjer igjen, har blant andre friidrettsutøveren Jenny Kallur skrevet under bildet.

Forbundsleder Björn O. Olsson er rystet, og anbefaler Hjelmer å gå til politiet.

– Vi er oppørt og lei oss, og selvsagt er vår spontane reaksjon at det her ikke skal skje. Det skal ikke skje, det er fullstendig uakseptabelt, sier han til Expressen.

– Om Moa skulle ønske det, ville vi selvsagt gjøre slike ting, ellers er dette en kriminell handling og en politisak. Vår anbefaling er å politianmelde. Men akkurat nå er vi lydhøre for hva Moa selv vil og hvordan hun ønsker å gå videre, sier Olsson, og sier at de ikke kommer til å gjøre en politiutredning selv.