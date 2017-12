Filip Ingebrigtsens EM-avsløring: Skal løpe distansen han aldri har løpt før

OLYMPIATOPPEN (VG) Filip Ingebrigtsen (24) vil ikke nøye seg med å forsvare EM-tittelen på 1500 meter til sommeren. Han vil også løpe 5000 meter i Berlin.

– Kult å doble, er det ikke, spør han når vi møtes på Olympiatoppen.

Dermed kan vi avsløre planen: Filip Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter i Stanford i mai - for å ta kvaliktiden. Så satser han altså for fullt på å løpe distansen også i EM.

– Jeg har aldri noen gang løpt 5000 meter, innrømmer han.

Det er løpsoppsettet i europamesterskapet på Olympiastadion som tillater doblingen.

– Vi løper forsøk onsdag og finale fredag. 5000 meter er lørdag. Jeg har ikke noe å tape på å løpe.

– Hvilke ambisjoner har du?

– Hvis jeg klarer å henge med til slutten, så skal jeg i hvert fall ikke gi meg. Jeg vet ikke om jeg har kapasitet til å løpe på 13 blank, men det gjør de heller ikke i EM. 5000 frister - og jeg er motivert, forklarer han energisk.

– Du har jo så god tid

Mannen bak bronsebragden på 1500 meter i VM skal selvfølgelig fortsatt løpe 1500 meter. Og ha det som førsteprioritet. Men han er begeistret over tanken på å løpe mer enn tre ganger så langt. Lillebror Jakob vant U-20-EM på distansen i sommer.

– Jeg føler at jeg er godt nok trent, men vi får se. Det virker gøy, for du har så god tid.

Han legger til:

– Hvis du gjør en feil på 1500 meter, så er det på trynet ut. På 5000 meter har du bedre tid. Det er en fordel å komme fra 1500 meter, fordi du er vant til å ta bevisste valg, mener Filip Ingebrigtsen.

Han har ikke planlagt å løpe noe før Diamond League-starten i Eugene i slutten av mai. Før det blir det trening, trening, trening. Tre Ingebrigtsen-brødre sammen.

– Jakob bidrar også på treningsøktene. Det er gøy at det er flere som kan være oppe og dra - og pushe farten. Det betyr at vi har større fordel av hverandre.

Toppidrettssjefen: – Vokst veldig

Storebror Henrik er også på rett vei etter operasjonen sist sommer. Legene har i utgangspunktet gitt ham et helt år på å komme tilbake.

– Blir det tre bla’ Ingebrigtsen i Berlin-EM?

– Det blir sikkert tre i EM, så får vi hvor mange av oss som kommer til finaler.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom fastslår at Filip har vokst veldig de siste årene.

– Han har vært gjennom mye i sin karriere, men fikk to kjempeoppturer i Amsterdam-EM og London-VM. Det er bekreftelsen på at han kan være helt der oppe. Punkt én nå er at han holder seg skadefri.