FFK i krise: Minst 11 spillere kan forlate klubben

Nedrykket til 2. divisjon får store konsekvenser for Fredrikstad. 11 spillere står uten kontrakt. Nå blir klubben semiprofesjonell.

– Det er nitrist. Det er tungt å skulle ta turen ned. Jeg er også overrasket over måten det skjer på. Prestasjonen i dag er langt unna det vi hadde sett for oss, sier styreleder Jostein Lunde til VG etter 3-5 for Notodden.

Tapet sender sølvvinneren fra Eliteserien i 2008 til Norges tredje øverste nivå for første gang siden 2002. Det får dramatiske konsekvenser. Lunde bekrefter overfor VG at et tosifret antall spillere nå står uten kontrakter. Klubben har heller ikke trener, etter at Bjørn Petter Ingebretsens vikariat tok slutt.

– Det er 11 spillere som er på utgående kontrakter. I tillegg har vi hatt en del på lån i høst som vil forsvinne.

For Patrik Karoliussen endte nedrykket med tårer

Blir semiprofesjonelle

Nedrykket innebærer også at den stolte fotballbyen ikke vil ha et profesjonelt FFK i 2018.

Årets budsjett har vært på rundt 30 millioner kroner, det tredje høyeste i divisjonen. Det vil kuttes før neste sesong, noe som medfører store omveltninger.

– Vi har ikke full oversikt over budsjettstørrelse, men det vil bli vesentlige forskjeller. Vi må omstille som klubb. Vi går fra å være profesjonelle til semiprofesjonelle. Det blir treninger på ettermiddager, sier Lunde og legger til:



– Det står høyt på agendaen å få avklart forhold med spillere som er der i dag. Vi har tilbudt tre av dem nye kontrakter, uten at jeg vil si hvem det gjelder.

Bakgrunn: FFK rykket ned

I løpet av sesongen har det vært sterke følelser i sving, som her da Karoliussen skjelte ut egen keeper

Jonsson slakter klubbdriften

Joacim Jonsson har tidligere vært sportssjef i klubben. Han forlot Fredrikstad i 2013 etter seks år i ledelsen.

Svensken, som fortsatt bor i Norge og følger klubben tett, er klar på hvorfor laget rykker ned nok en gang.

– Det er et produkt av en lang, lang serie med feilaktige beslutninger. Fredrikstad har gjort feil på feil på feil.

– Hvem mener du har gjort disse feilene?

– Styret. Det er styret som tar beslutningene. Det er styret som har lagt opp til at Fredrikstad skal være trenerstyrt. Til syvende og sist er det styret sin feil. Styrelederen som er der nå, kom i februar, så han har ikke vært med på det, men styremedlemmene kan aldri frasi seg ansvaret. De har gjort organisatoriske feil. Det har aldri vært en klar strategi. Organisasjonen rundt sport er syltynn. Jeg får vondt av det, sier Jonsson til VG.



Husker du? I begynnelsen av oktober omtalte tidligere FFK-spiller Andreas Aalbu klubben som Fotball-Norges største gåte

– Total krise

Jonsson utdyper synet med at «Fredrikstad har hatt fem-seks trenere de siste årene og tre-fire daglige ledere».

– Det har også vært utallige spillere. Men klubben har aldri forsøkt å ha noen i den viktigste rollen som fins: En person som styrer spillerlogistikken. Det betaler man for nå. Isolert sett er spillerne gode nok, men de passer ikke inn i laget og i klubben. Når Fredrikstad ikke har fulgt spillere over tid, har de ikke fått sett hva spillerne står for. Man må ha ledertyper. Det har ikke Fredrikstad nå. Mangelen på personligheter er enorm.

– Hva tror du vil skje med klubben nå?



– Det fins ingenting positivt med et nedrykk. Folk sier at nå kan man starte på nytt og så videre. Bare glem det! Det er bare negativt å rykke ned. Det er helt jævlig. Det er total krise, sier Jonsson.



Styreleder Lunde, som langt på vei går fri for kritikken fra Jonsson, erkjenner at klubben ikke har vært ledet på en god måte.

– Problemene handler mye om at klubben ikke har hatt en tydelig nok plan og strategi. Jeg ser at det jobbes fryktelig godt rundt omkring i Fotball-Norge. Mange har en tydelig identitet. Det har ikke Fredrikstad Fotballklubb hatt. For meg er den viktigste oppgaven å skape en tydelig plan for fremtiden som vi må gå ydmykt til verks på, sier Lunde.