Fra pubspiller til verdensmester

For mindre enn to år siden var Rob Cross (27) elektriker – og spilte dart på puben. Nå er han verdensmester.

Det skjedde ved at VM-debutanten sensasjonelt slo dart-legenden Phil Taylor (57) i Alexandra Palace i London. Taylor er 16 ganger verdensmester og skulle ta farvel med sporten med en ny VM-tittel.

Vendepunktet, som gjorde at han droppet elektrikerjobben og satset på dartspill, kom i februar 2016, da han vant en stor konkurranse i Norwich. Rob Cross selv var ikke så sikker på at han i det hele tatt skulle ta den lange kjøreturen, men onkelen Robert overbeviste ham om at han burde gjøre et nytt forsøk på å bli dartspiller på absolutt toppnivå. I mars 2017 spilte han første gang som profesjonell.

Det gamle yrket gjør at han kalles «Voltage» blant den engelske fansen. Motstander Taylor kalles «The Power».

Cross kom til VM bare som 20.-seedet, men var femte største favoritt blant de fleste bookmakerne.

Før finalen hadde han vært gjennom tre episke kamper. Michael Smith ble slått 4-3 i 16.-delsfinalen, Dimitri van Bergh 5-4 i kvartfinalen og regjerende mester Michael Van Gerwen 6-5 i en semifinale som mange dart-eksperter regner som en av tidenes største.

I finalen ble den 30 år eldre motstanderen ikke levnet noen muligheter: 7-2. Cross ble født i samme år som Taylor tok sin første VM-tittel.

– Hvorfor ikke prøve å bli den nye Taylor, undret han etter at gullet var sikret.

– Han er som jeg var for 30 år siden, hyllet Taylor sin overmann.

Da Cross fikk den store pokalen, viste han sin gest til Taylor ved å be om at han holdt trofeet sammen med ham. På sosiale medier blir han hyllet for dette.

Rob Cross er gift og har tre barn.

– De er min motivasjon. De er alt jeg trenger, sier Cross ifølge Guardian.

Han blir nok også motivert av pengene i dartspill på det vi gjerne kaller balløya. Cross har tjent 6,7 mill. kroner siden han ble profesjonell i mars.

Det er en del mer enn han tjente som elektriker ...