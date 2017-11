Zlatan Ibrahimovic (36) og et mulig Sverige-comeback ble et umiddelbart tema etter bragden mot Italia. Spissen og hans agent helte ytterligere bensin på bålet.

Andersson kunne knapt tro det da spørsmål om Zlatan dukket opp tidlig på pressekonferansen etter tirsdagens 0-0-kamp i Milano. Sverige sikret VM-plassen med 1-0 sammenlagt.

– Det er helt utrolig! Denne spilleren ga seg på landslaget for ett og et halvt år siden, og fortsatt snakker vi om ham. Vi har et lag som har utrettet en bragd i denne kvalifiseringen, så snakk om spillere som har utrettet dette, sa Andersson.

Ibrahimovic ga seg for Sverige etter fjorårets EM i Frankrike. Spekulasjonene om et landslagscomeback ble ikke mindre etter at Manchester United-stjernens agent Mino Raiola var på banen etter tirsdagens bragd.

– Om det er opp til meg, så kommer jeg til å levere ham personlig, skrev Raiola i en tekstmelding til Expressen.

«Zweden»

Selv la Zlatan Ibrahimovic ut følgende melding på Twitter etter at den svenske VM-billetten var i boks: «We are Zweden» (Vi er Zverige).

Andersson har aldri jobbet med Ibrahimovic. Han tok over Sverige etter at spisslegenden sa takk for seg for de blågule. Likevel har han klart å ta svenskene til VM for første gang siden 2006. Det skjedde på bekostning av Italia, men også Nederland (ble treer i svenskenes kvalifiseringsgruppe).

– Vi spilte en annerledes stil med Ibrahimovic i laget. Han er en fantastisk vinner, men vi måtte justere oss og endre spillet vårt etter at han valgte å avslutte sin landslagskarriere, forklarte Andersson.

Uhøflige italienere

55-åringen var selvsagt stolt over det laget hans har klart å oppnå i løpet av det siste året. Mot Italia klarte Sverige å holde nullen i samfulle minutter over to kamper.

– Vi har mange helter i kveld, og jeg er litt rørt nå. Jeg er åpenbart veldig fornøyd med resultatet.

Det var for øvrig ikke bare Zlatan-spørsmål som irriterte Andersson under pressekonferansen. Flere italienske journalister snakket høylytt med hverandre, og det var også noen som snakket i telefonen. Til slutt sprakk det for Sveriges suksesstrener.

– Veldig uhøflig av dere. Det er helt utrolig. Respekter oss eller forlat rommet, sa han, ifølge Expressen.