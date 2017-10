Vålerengas nye stadion har fått nytt navn

Vålerengas nye hjemmebane er åpnet og tatt i bruk. Nå har den også fått navn: Stadionet skal hete Intility Arena.

I en pressemelding i dag bekrefter klubben at de har inngått en avtale med det norske teknologiselskapet Intility.

– Fra klubben sin side så er Intility den ideelle samarbeidspartneren. Først av alt så tenker de langsiktig – de ønsker å bygge dette sammen med oss de neste 10 årene, sier daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, i en pressemelding.

Vålerengas skilsmisse med Ullevaal stadion er gjennomført, og det nye stadionet på Valle ble innviet i september. Men da under navnet Vålerenga kultur- og idrettspark.

Da VG var i kontakt med Espeseth tidligere i høst, fortalte han at det ble jobbet intenst med å selge stadionnavnet til den rette aktøren. Det ble til slutt Intility.

Avtalen har en ramme på ti år.

De økonomiske rammene for avtalen mellom Vålerenga Fotball og Intility er ikke kjent. Men Espeseth sa følgende til VG i august:

– Skal du eie stadionnavnet på vår nye hjemmebane, så må du minimum betale seks-syv millioner kroner i året. Prisen avhenger av bransjetilknytning og graden av skreddersøm. Og avtalen må være på minst fem år. Ideelt sett bør den være på ti år.

På det tidspunktet hadde Vålerenga allerede avslått et par tilbud, og understreket at de var på jakt etter en langsiktig partner som ville passe godt inn. I dagens pressemelding skriver klubben at Intility i flere år har vært med på å støtte Norway Cup, og at de er et vaskekte Oslo-firma, «født og oppvokst» i byen.

– Intility driver også innenfor en fremtidsrettet og nytenkende bransje, som kan bidra med ny kunnskap for hvordan vi som fotballklubb kan bli enda mer profesjonelle og effektive i vårt arbeid, sier daglig leder Espeseth.

Sportslig sett handler Vålerengas høst om å overleve i Eliteserien. Like før landslagspausen ble Ronny Deilas mannskap slått 4-2 av Stabæk på Nadderud, noe som sørget for at Oslo-klubben nå ligger på 12. plass. Det er bare et par poeng ned til nedrykk og kvalik, og VIF trenger sårt seiere og poeng før sesongen 2017 blåses av.

Nå venter to hjemmekamper, mot Haugesund og Aalesund, før de deretter skal spille borte mot tabelljumbo Viking. I tur og orden følger deretter Molde, Sandefjord, Odd og Sogndal.

– Nå har vi syv viktige kamper som kan gjøres morsomme. De vil vise om vi er gode nok eller ikke. Hvis vi ikke er det, så må vi bare strekke hendene i været. Da har hverken jeg eller andre gjort god nok jobb, sa Ronny Deila til VG for ti dager siden.