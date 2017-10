Ronny Deila overrasket Vålerenga-spillerne med nakenstunt

OSLO (VG) (Vålerenga - Haugesund 3-0) Vålerenga-trener Ronny Deila tar til utradisjonelle metoder for å berge plassen i Eliteserien.

På spillermøtet før 2-1-seieren mot Brann for to uker siden stilte plutselig Deila opp naken. Budskapet for en presset spillergruppe i kampen mot nedrykk var enkel: Senk skuldrene.

– Det er sikkert mange som har sett meg naken før. Det er klart vi må gi av oss selv og tørre å ha det gøy i alvoret. Mot Haugesund klarte vi det, sier Deila til VG.

På «peptalken»» før 3-0-oppvisningen mot Haugesund torsdag beholdt han klærne på. Derimot i forbindelse med cupfinalen i 2010 med Strømsgodset gjorde han et lignende grep - da i erotisk undertøy.

– Jeg kan ikke gjøre det hver gang. Da mister det overraskelseffekten, forklarer Deila.

Slik reagerte spillerne

For en storklubb som Vålerenga blir presset stort når nedrykket truer. Seieren mot Haugesund sikret fem poengs luke til kvalik og nedrykk, men den tidligere Celtic-treneren legger ikke skjul på at det har vært tøft for Vålerenga-guttene den siste tiden.

–– Det er tøft å ligge i sånne situasjoner, men det er en del av fotballen. Vi fikk vist for alle hvor gode vi er mot FKH. Vi må bare gjenskape det, mener Deila.

Spillergruppen mener nakenstuntet var et bra grep.

– Jeg vet ikke om jeg synes det var pent, men det fungerte vel. Det er viktig å by på seg selv. Det var det han prøvde å si. Vi må tørre å drite oss ut. Det må man på banen også. Vi vet vi er gode fotballspillere og vi kan hamle opp med alle, sier Herman Stengel til VG.

– Det var egentlig ikke noe skuffende at han ikke gjorde det igjen. Det var helt greit, sier kaptein Christian Grindheim og ler før han fortsetter.



– Det var en metafor for å tørre og by på oss selv. Tørre å drible av en mann og slippe skuldrene ned.

Vekk med konsekvenstenking

TØFF I TRUSA: I 2009 da han trente Godset feiret Ronny Deila ny eliteseriekontrkat med armhevinger i trusa. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Med seks kamper og 18 poeng igjen å spille om har Vålerenga på tiendeplass alt i egne hender.

– Det har vært mye endringer i troppen den siste tiden. Nå har de fått spilt og jobbet sammen. Vi har også fått vekk konsekvenstenkingen og fått folk til å glede seg til å spille fotballkamper. Det hjelper veldig ofte, sier VIF-sjefen.



Grindheim innrømmer at stemningen i laget har blitt preget av tabellsituasjonen.

– Vi har snakket mye om at vi må slippe oss løs. Mot FKH hadde vi mange gutter med baller utpå der. Vi viser at vi takler presset. Vi har tre hjemmekamper igjen og alt er opp til oss selv, mener midtbanespilleren.

– Selvtillit tilbake



Aalesund gjester Oslo Øst søndag.

– Om ikke tre poeng der sikrer plassen, hjelper det hvert fall langt på vei. En morsom og viktig kamp for oss, forteller Deila.



Den svenske høyrebacken Robert Lundstrøm er trygg på at de blå fra hovedstaden berger plassen nå.

– Det påvirker humøret å ligge lavt. Vi hadde som mål å ligge høyere på tabellen, men nå er jeg trygg. Dette fikser vi. Det var viktig å få tilbake selvtilliten, sier Robert Lundstrøm.

Dette er Vålerengas gjenstående dueller: Aalesund (H), Viking (B), Molde (H), Sandefjord (B), Odd (H), Sogndal (B)

– Vi holder humøret oppe og detter ikke ned. Å bli negative hjelper ikke, forklarer Herman Stengel.

PS! Både Stengel og Grindheim er på utgående kontrakter. Begge melder til VG at det ikke er noe nytt om den saken.