Uavgjort i første kamp om plassen i 1. divisjon: – Håpløst av Fredrikstad

(Fredrikstad-Notodden 0-0) Fredrikstad må slå Notodden borte for å beholde plassen i 1. divisjon. Fredrikstad har ikke vunnet en bortekamp på 511 dager.

Det var 1. divisjon mot 2. divisjon i kampen om en plass i 1. divisjon neste år.

– Notodden har servert en meget god kamp i hele kveld, sier ekspertkommentator for Eurosport, Roger Risholt underveis i 2. omgang.

Risholt tror Fredrikstad skal få det tøft i returen.



– Om Fredrikstad vinner med ett mål på hjemmebane og ikke slipper inn mål, så er det et greit utgangspunkt for Fredrikstad. Men når vi vet hvor dårlig Fredrikstad er på bortebane, så bør de ha både to og tre mål, sier Risholt på Eurosport.

– Litt rotete kamp fra vår side. Vi var bedre i 2. omgang enn 1. omgang, syns jeg. Vi er ikke fornøyd, men dette lever, sier FFK-trener Bjørn Petter Ingebretsen foran returkampen til Eurosport.

God statistikk for Notodden



Fredrikstad har spilt 23 bortekamper uten seier. Forrige gang de vant borte var mot Kongsvinger 19. juni i fjor. Da vant de 2-1.



For kommende lørdag skal det avgjøres i Notodden - om Fredrikstad beholder plassen i 1. divisjon, eller om laget til Norges sjette største by må ned i 2. divisjon. Notodden har gode tall hjemme. De har 13 seirer, null uavgjort og to tap på hjemmebane denne sesongen.

– Vi er nære på å skape enda mer enn det vi gjør, sier Notodden-trener Kenneth Dokken.

God keeper



Da klokken passerte 70 spilte minutter slo hjemmelaget en håpløs ball fremover. Kommentator Risholt var alt annet enn imponert.

– Håpløst av Fredrikstad, de spiller sånn som Notodden vil de skal spille. Skuffende av Fredrikstad, sier Risholt.

Ulrik Flo fyrte av et frispark fra 20 meter et kvarter før slutt. Flo la all tenkelig kraft i skuddfoten og måkte ballen himmelhøyt over mål.

Notoddens svenske keeper Jonathan Johansson hadde flere gode redninger og leverte en veldig stødig kamp.

Notodden hadde en kjempesjanse etter 66 minutter. Erik Midtgarden kom seg ned til linjen og spilte inn til Borgar Velta etter 6&, men ballen bare lekte litt med streken før Fredrikstad fikk avverget.