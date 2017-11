Naby Keïta (22) spiller for det tyske storlaget RB Leipzig og er fra sommeren klar for Liverpool. Nå er han mistenkt for forfalskning og risikerer million-bot.

Det er Bild Zeitung som forteller historien om hvordan fotballspilleren to ganger skal ha prøvd å bytte inn et forfalsket førerkort med et tysk førerkort. Klubben sier i en uttalelse at de antar at det ikke er en forfalskning.

Han risikerer en bot på «minst 100 000 euro», noe som tilsvarer 950 000 kroner.

Den guineanske midtbanespilleren har vært i aksjon for RB Leipzig i syv av ti bundesligakamper til nå.

Allerede sist sommer valgte Liverpool å gjøre avtale om å hente ham til 2018/19-sesongen.

Forfalskningen skal ifølge Bild ha vært så amatørmessig at tyske transportmyndigheter umiddelbart fattet mistanke til at det ikke var ekte.

Avisen skriver at Keïta skal ha prøvd å bytte inn sitt guineanske førerkort to ganger; først i slutten av 2016, så i begynnelsen av 2017. Han kom til RB Leipzig fra samarbeidsklubben Salzburg før fjorårssesongen.

– Det kommer til å bli en syvsifret bot, sier domstolens talsmann Stefan Blaschke til Bild. Ifølge ham er det allerede fastslått av dokumentene ikke var ekte.

–Vi er klar over denne prosessen og antar ikke at det er en forfalskning, sier klubben i en uttalelse til Bild.

– Hans advokater skal nå se nærmere på saken.

Keïta selv har ikke kommentert opplysningene som har kommet fram.

Han er blant kandidatene til årets spiller i Afrika i 2017. Keïta fikk direkte rødt kort i kampen mot Borussia Mönchengladbach i september.

RB Leipzig spiller hjemme mot Hannover lørdag. Klubben ligger på 3. plass, bak Bayern München og Borussia Dortmund.

PS: Naby Keïta er slett ikke den første bundesligaspiller med førerkorttrøbbel. Landslagsstjernen Marco Reus kjørte uten lappen i tre år og fikk fem millioner kroner i bot i slutten av 2014.