Heynckes (72) lover Bayern München-fansen god fotball

Jupp Heynckes (72) var ikke pensjonist så veldig lenge. Nå må han i treningsklærne igjen.

72-åringen er nemlig klar for sin tredje periode som manager for Bayern München. Han pensjonerte seg etter 2013-sesongen. Fullt fortjent får en si etter at han stolt kunne la seg avbilde med tre troféer den sesongen.

Det tyske stortlaget hadde vunnet Champions League, Bundesliga og den tyske cupen, og Heynckes ble kåret til årets trener.

– Jeg ville ikke returnert til en annen klubb i verden, men Bayern München har en plass i hjertet mitt. Jeg gleder meg veldig til denne oppgaven, sier trenerveteranen i en pressemelding ifølge NTB.

Tok tenkepause



Veteran er ikke å ta hardt i. Heynckes blir 73 år i mai og han svarte ikke ja tvert da forespørselen om å ta over for Carlo Ancelotti kom.

– Jeg blir nødt til å vurdere det hele. Det er gått fire og et halvt år siden jeg ga meg i Bayern, og fotballen har endret seg siden den gang, sa han til Rheinische Post i går.

Men nå er han altså ute av tenkeboksen og lover samtidig fansen bedre fotball enn det det tyske storlaget fikk til med Ancelotti i sjefsstolen.

Henter gammel kjenning



– Jeg og resten av støtteapparatet mitt vil gi fansen god fotball igjen, er lovnaden fra Heynckes.



I et forsøk på å gjenta suksessen fra i 2013 vil han hente sin assistent fra den perioden, Peter Hermann. Hermann er i dag assistent i Fortuna Düsseldorf, og avisen Bild bekrefter at han har bedt om å bli løst fra sin kontrakt.



De to får ansvaret ut sesongen. Den tiden vil Bayern München bruke til å finne en ny manager. De to heteste kandidatene er kanskje Thomas Tuchel i Borussia Dortmund og Julian Nagelsmann i Hoffenheim.

Heynckes er tilbake i manesjen igjen 14. oktober. Da møter Bayern München Freiburg på Allianz Arena.