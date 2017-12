Eboue i pengekrise får jobbtilbud fra gamleklubben

For et par dager siden ble den tragiske historien til Emmanuel Eboue (34) kjent, og nå vil den tyrkiske storklubben Galatasaray ansette ham som trener for lagets unggutter.

Galatasaray vil hjelpe 34-åringen tilbake i livet etter at han har rotet bort alle pengene han tjente i løpet av karrieren. Backen hadde blant annet syv sesonger i Arsenal, men sitter såpass tungt i det at han ikke har et eget hjem.

– Vi hørte nyheten om Eboue i garderoben, det var slik jeg fikk vite det, og vi vil gjøre alt vi kan gjøre for å hjelpe min venn, sier Galatasaray-trener Fatih Terim ifølge CNN Turk.

Eboue spilte nemlig tre sesonger i Galatasaray etter at han forlot Arsenal høsten 2011. Og i store deler av den perioden var Terim trener der. For få dager siden ble Terim på nytt ansatt som trener etter at Igor Tudor fikk sparken, og nå vil han altså ha Eboue med i trenerteamet.

– Jeg ville blitt veldig glad hvis Fatih ga meg en rolle i Galatasaray. Han er min far, og jeg elsker ham veldig mye. Jeg vil gjøre alt for ham, sier Eboue om de gode nyhetene.

Han er fort tiden bosatt i London, men har nylig mistet huset til sin ekskone etter et skilsmisseoppgjør. 34-åringen la nylig opp av helsemessige årsaker, men har altså 79 landskamper for Elfenbenskysten. Problemene de siste årene har ført til at han har vurdert å ta sitt eget liv.

Han spilte Champions League-finalen for Arsenal i mai 2006, da laget tapte mot Barcelona. Han ble ligamester to ganger for Galatasaray.

