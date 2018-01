Tror skøytedom kan åpne for fotballklubbenes superliga-drøm

En dom slo før jul fast at skøyteforbundet ikke kan straffe løpere som vil gå ulisensierte løp. Det kan også få store konsekvenser for fotballverden, mener eksperter.

Skal de største og rikeste fotballklubbene kunne si farvel til sine nasjonale forbund og UEFA-turneringene for å starte opp en egen liga finansiert av en kommersiell aktør?

Kanskje, takket være to skøyteløpere, er svaret fra en dansk idrettsjurist.

For etter at nederlenderne Nels Kersholt og Mark Tuitert før jul fikk medhold i Europakommisjonen om at Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) ikke kunne nekte dem å stille i kommersielle løp, mente flere at dommen baner vei for massive endringer i idrettsverden.

I avgjørelsen fra Europakommisjonen het det at utøvere som deltar i ulisensierte konkurranser opplever urettferdig straffeforfølgelse, og at ISU gjennom å fremme egne kommersielle interesser hindrer innovasjon og vekst i sporten.

– Hvis dette er praksis vil ti fotballklubber kunne lage sin egen liga uten å være bekymret for om de blir utelukket av FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) og UEFA (Det europeiske fotballforbundet), sier jurist og ekspert på sportsrett, Jens Bertel Rasmussen, til Ekstra Bladet.

Eggen kalte ideen «fascistisk»

MOTSTANDER: Nils Arne Eggen gjorde i sin tid Rosenborg til fast inventar i Champions League. Da det italienske selskapet Media Partners i 1998 forslo en superliga på siden av UEFA, raste Eggen mot ideen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tanken kan høres fjern ut, men er på ingen måte tatt ut av løse luften. Den ble først luftet av et italiensk selskap i 1998. Da tordnet daværende Rosenborg-trener Nils Arne Eggen i kjent stil mot det han kalte en «fascistisk» superliga, men han følte seg trygg på at UEFA og FIFA ville sette ned foten, og ideen ble til slutt lagt død.

I 2009 plukket Real Madrid-president Florentino Pérez ideen frem fra skuffen igjen, men ga den en litt annen form. Han ville beholde de nasjonale ligaene, men skape en egen liga for de største klubbene etter sesongslutt.

Syv år senere diskuterte UEFA selv en lukket liga for de beste klubbene. Storklubbene skal nå være enige om å holde fast ved Champions League-formatet frem mot 2024, men flere ønsker fremdeles å bryte ut.

Og med skøytedommen fra Europakommisjonen mener danske Rasmussen ar storklubbene sammen med pengesterke selskaper igjen kan børste støv av Eggens store mareritt: en egen liga utenfor UEFA-systemet.

Kan miste sanksjonsmuligheten

For hvis UEFA eller FIFA nå tyr til samme oppskrift som tidligere for å stoppe «piratligaer», at spillere utestenges fra eksisterende turneringer både for klubb- og landslag, vil de nå risikere heftige dagbøter.

– UEFA og FIFA kan ikke forhindre at noen skaper en ny turnering lik Champions League, og klubbene kan bruke avgjørelsen i skøytesaken som brekkstang. UEFA og FIFA vil ikke kunne hindre en utbryterliga, sier Christian Bergqvist, en av Danmarks fremste eksperter på konkurranserett, til Ekstra Bladet.

Den danske sjefen for UEFAs juridiske utvalg, Jesper Møller, er ikke veldig bekymret, men sier til avisen at de holder øye med saken.

– Det er sterk økonomi i de store turneringene. Derfor tror jeg ikke dette er en sak det kommer på tale å bruke i fotball, sier han.