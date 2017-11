Tottenham vant etter sjansesløseri fra Crystal Palace

(Tottenham-Crystal Palace 1-0) Det var ikke like vakkert som seieren mot Real Madrid onsdag, men Tottenham sikret seg tre poeng mot tabelljumboen.

Før kampen kom beskjeden om at Dele Alli er lårskadet etter at han gjorde to mål i 3-0-seieren mot Real Madrid i midtuken.

Dermed fikk Heung-Min Son muligheten til å skinne. Det takket han for med å avgjøre kampen for Tottenham etter 64 minutter med en vakker avslutning fra 17 meter.



– Jeg synes vi vant fortjent. Det er godt å få tre poeng foran landslagspausen, så skal vi nyte de andre lagenes kamper i ettermiddag, sier Son ifølge BBC.

Det er hans 20. mål i Premier League. Noe som gjør han til den mestscorende asiaten i seriespillet foran Park Ji-Sung. Synderen for baklengsmålet for Crystal Palace var Yohan Cabaye etter en utilgivelig klarering.

Son burde doblet alene med Julian Speroni ti minutter før slutt, men satte ballen i nettveggen.

De fem mestscorende asiatene i PL-historien: Heung-min Son (Tottenham) 20 Ji-sung Park (Manchester U., QPR) 19 Sung-yueung Ki (Swansea, Sunderland) 13 Shinji Okazaki (Leicester) 12 Chung-yong Lee (Bolton, Crystal P.) 8.

Før 1-0 satt trøblet Tottenham. Det var Crystal Palace som hadde de største sjansene, og de lilla-blå burde tatt ledelsen først.

– Vi visste at det ville bli vanskelig med spillerne som manglet, men vi ville videreføre momentumet vårt, sier Eric Dier.

Kaptein Scott Dann vant en duell i feltet etter corner og headet mot mål før pause. Der ble Tottenham reddet av en god Paulo Gazzaniga som startet sin første kamp for klubben i Hugo LIoris' skadefravær, mens Michel Vorm var syk.



– Gazzanigga fikk vite i morges at han skulle spille. Han kom inn og gjorde det veldig bra, roser Dier om sin lagkamerat.

Bare tre minutter ut i andre omgang måtte Gazzaniga i aksjon igjen og reddet et skuddforsøk fra Andros Townsend. Tottenham fortsatte å trykke på mot boksen til Crystal Palace, men Roy Hodgsons mannskap sto bra imot.

Wilfred Zaha kom på en kontring etter 56 mintter, rundet Gazzaniga, men fra spiss vinkel satte han ballen utenfor et nærmest tomt mål. Like etterpå reddet Gazzaniga et skummelt forsøk fra Luka Milivojevic.

Dermed står Crystal Palace fortsatt uten scoring på bortebane denne sesongen.



Før pause hadde Tottenham ballen 74 prosent av tiden, men klarte likevel ikke skape en ordentlig stor målsjanse.

Danny Rose og Harry Kane hadde en halvsjanse hver, mens Kane, Jan Vertonghen og Christian Eriksen hadde noen middels skuddforsøk fra distanse.