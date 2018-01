Zidane slår tilbake mot Ronaldo-spekulasjoner

Spansk presse skal ha det til at Cristiano Ronaldo (32) er på vei bort fra Real Madrid. Det vil ikke trener Zinédine Zidane (45) høre snakk om.

I det siste har flere spanske og portugisiske medier hevdet at Cristiano Ronaldos eventyr i Real Madrid nærmer seg slutten. Spilleren skal være misfornøyd med lønnen, mens klubben ikke skal være villig til å tilby ham en ny kontrakt.

Men trener Zidane, som er i en presset situasjon etter tre seriekamper på rad uten seier, kunne ikke vært tydeligere i sitt svar da han ble spurt om Ronaldo-spekulasjonene på pressekonferansen før torsdagens cupkamp mot Leganés.

– Jeg er ikke bekymret. Vi vet at det er snakk og spekulasjoner utenfor klubben, men Cristiano bryr seg bare om å spille, slik han alltid har gjort. Jeg har lyst til å snakke om det han gjør på banen og det han tilfører laget, sier Zidane om kritikkrammede Ronaldo.

Vil ikke snakke om kontrakten

Før han fastslår:

– Jeg kan ikke se for meg et Real Madrid uten Cristiano. Han er i klubben sin, der han hører hjemme. Klubben, fansen, alle liker ham. Jeg har alltid sagt det samme til Cristiano: Jeg ser ikke for meg Madrid uten ham. Det som interesserer meg, er det sportslige.

Ronaldo forlenget Real Madrid-kontrakten for 14 måneder siden, men skal ønske enn lønnsøkning fordi både Lionel Messi og Neymar har signert nye, mye større avtaler med henholdsvis Barcelona og PSG. På spørsmål om Ronaldos kontraktsituasjon svarer Zidane:

– Jeg liker ikke å snakke om kontrakter og sånne ting. Ronaldo er voksen nok til å gjøre det selv. Det er mellom ham og klubben. Jeg snakker om det Cristiano gjør på banen, og involverer meg ikke i det utenomsportslige.

Ettersom seriegullet er utenfor rekkevidde, har Copa del Rey blitt en prioritet for Real Madrid denne sesongen. Etter å ha stilt med B-laget i de innledende rundene, kommer derfor Zidane til å spe på meg noen stjernespillere når laget besøker Leganés torsdag kveld.

Selv om Real Madrid tapte 1-0 hjemme mot Villarreal i helgen, viste de bedring i spillet sitt, og det er nok bare et tidsspørsmål før sjansesløsingen går over i målkalas. Med et sterkt lag – Isco og Gareth Bale er blant de forventede i startoppstillingen – tror vi Leganés blir noen hakk for små.

Derfor anbefaler vi et spill på Real Madrid-seier til 1,40 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 21.25.