Wenger freser mot Aubameyang-regel: – Gir ikke mening

Arsenal punget ut for stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang (28) i januar. Men de får ikke bruke ham i Europa denne våren.

For selv om Aubameyang spilte i Champions League på høsten, ikke i Europa League, får han ikke lov til å spille for Arsenal når de møter Östersund til 16-delsfinale i Europa League torsdag kveld.

Vanligvis ville det vært greit, men ettersom Aubameyangs gamleklubb Borussia Dortmund endte på tredjeplass i Champions League og dermed skal spille Europa League denne våren, regnes Aubameyang som uberettiget for spill. Dette fordi det finnes en risiko for at de to klubbene møtes i turneringen.

Dermed får ikke Arsenal, som på sin sjetteplass ligger tynt an i kampen om Champions League-kvalifisering gjennom Premier League, bruke sin over 600 millioner kroner dyre stjernespiss i kampen om Europa League-seier, som akkurat nå fremstår som lagets fremste mulighet til å nå neste års Champions League.

– Jeg tror alle klubber er enige om at denne regelen må forsvinne i Europa, sier en misfornøyd Arsène Wenger ifølge The Guardian.

Arsenal-managerens problemer øker ettersom andrevalget på spissplass, Alexandre Lacazette, er ute med skade. Dermed må han trolig bruke tredjevalg Danny Welbeck i de kommende Europa League-kampene.

– Når du ser på overgangssummene som betales nå, at man må bruke 50, 60, 70 millioner pund på en spiller midt i sesongen, så gir det ikke mening at spillerne ikke kan brukes, sier Wenger.

Den franske manageren og hans spillere landet onsdag i snøfylte Jämtland før torsdagens bortekamp mot den svenske sensasjonen Östersund. Kun svakere målforskjell gjorde at svenskene havnet på andreplass i høstens gruppespill bak Athletic Bilbao.

Med unntak av Aubameyang og Lacazette har Wenger med seg sine beste menn, i motsetning til hva man så på høsten, da han ofte stilte med redusert lag i denne turneringen.

Östersund har en ulempe i form av sin lange vinterpause, men en fordel i form av værforholdene og kunstgressbanen.

