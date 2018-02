VG-vurdering: Slik går ukens Champions League-kamper

Fire godbiter står på programmet i Champions League denne uken. VG gir deg det du trenger å vite før avspark.

Når natten har senket seg i OL-byen Pyeongchang, tennes flomlysene i Champions League. Tirsdag og onsdag kveld kommer storoppgjørene tett: Juventus mot Tottenham tirsdag, Real Madrid mot PSG onsdag, men også Basel mot Manchester City og Porto mot Liverpool.

VG har vurdert styrkeforholdene i de fire første åttedelsfinalene i Champions League, og gir deg de anbefalte tipsene før det braker løs:

Basel – Manchester City 5-95

** Basel fem poeng bak Young Boys, etter åtte strake titler.

** Ni seire på de ti siste kampene. Slo Manchester United hjemme.

** Bare to offisielle kamper etter vinterpausen.

** Ustoppelige City med ufattelige 16 poengs forsprang i Premier League.

** Ikke like voldsomme de siste månedene, likevel 8-1-1 på de ti siste.

** 107 mål på 40 kamper. Sané, Silva og Delph tilbake på trening.

Vi går for et spill på Manchester City-seier til 1,30 i odds. Dersom man ønsker flere spillmuligheter, anbefaler vi for eksempel begge lag scorer til 1,70 eller Sergio Agüero-mål til 1,85 i odds.

Juventus – Tottenham 55-45

** Juventus med ett baklengsmål på de 12 siste kampene! 11 strake seire.

** Seks ligagull på rad. Tøff duell med Napoli denne sesongen.

** Har kynisme og erfaring i Champions League. Finalist i to av de tre siste.

** Tottenham nummer fire i ligaen, men 12 strake uten tap (åtte seire).

** Helt i Europa-toppen på sitt beste, som mot Real Madrid.

** Harry Kane virker nesten ustoppelig. Eriksen og Dembélé i toppslag.

Vi velger å satse på et Juventus-spill. Seier for italienerne gir 1,90 i odds. Det er samtidig ikke utenkelig at det vil bli en målfattig og låst kamp, så et spill på under 2,5 mål til 1,57 fremstår også som et brukbart alternativ.

Porto – Liverpool 20-80

** Porto topper serien, ubeseiret.

** Ikke like sterke i Champions League. Tap for RB Leipzig og Besiktas.

** Sliter stadig mer mot de aller beste i Europa.

** Liverpool med 7-1-2 på de ti siste. På tredjeplass i Premier Leauge.

** Sterke i viktige kamper på Anfield i Europa.

** Salah slutter ikke å imponere. 23 mål i gruppespillet, bare PSG med flere (25).

2,20 i odds for Liverpool-seier fremstår som et godt spill i en kamp vi tror vil passe kontringssterke, hurtige Liverpool godt.

Real Madrid – Paris Saint-Germain 50-50

** Krisesesong for Real Madrid. Nummer fire i ligaen nesten uhørt.

** De store kampers klubb, og nå skal sesongen reddes.

** Ronaldo med hat trick i helgen. I ferd med å våkne for alvor?

** PSG cruiser gjennom Ligue 1. Det er denne turneringen det handler om.

** Neymar til Frankrike for å komme ut av Messi/Ronaldos skygge. Nå gjelder det.

** Hvor godt samarbeider Cavani og Neymar når det gjelder som mest?

Det er nærmest umulig å skille de to lagene før dette dobbeltoppgjøret. Vi anbefaler et uavgjort-spill i Madrid, som gir 3,35 i odds. Et spill på over 3,5 mål er også aktuelt til 2,05.