VG tipper Premier League: Slik ender Boxing Day-kampene

Andre juledag byr, tradisjonen tro, på et forrykende Premier League-program med åtte kamper.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

VG tipper utfallet av de åtte kampene som utgjør romjulens store fotballfest: «Boxing Day». Programmet starter med Tottenham – Southampton klokken 13.30 og avsluttes med Liverpool – Swansea klokken 18.30. Resten av kampene spilles klokken 16.00.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



(I videovinduet øverst kan du se VGTVs fyldige studiosending før Boxing Day-kampene.)

Tottenham – Southampton H

For tredje år på rad møtes disse to lagene i desember. Tottenham har vunnet begge oppgjørene: 2-0 i 2015, 4-1 i fjor. Det er grunn til å tro at det vil ende slik denne gangen også: Tottenham har vunnet fem av sine seks siste seriekamper, inkludert en overbevisende 3-0-triumf over solide Burnley sist, mens Southampton står med seks kamper på rad uten seier. Gjestene mangler dessuten sin toppscorer Charlie Austin.

Vi anbefaler dette handikap-spillet til 1,88 i odds.

Se VGTVs panel diskutere hvem som kan bli Manchester United-manager i fremtiden:

Bournemouth – West Ham B

Eddie Howes Bournemouth har spilt åtte strake kamper uten seier, tapt de fire siste og ikke scoret et eneste mål på de tre siste serierundene. I tillegg vokser skadeproblemene: Defoe (a) kan være ute i nesten tre måneder med en brukket ankel, Stanislas (mb) skadet seg sist, og både King (a), Daniels (f) og Arter (mb) sliter fortsatt med skader. West Ham har tapt to ganger den siste uken, mot Arsenal i ligacupen og Newcastle i ligaen, men de tre foregående kampene tydet på at manager Moyes nærmer seg en suksessoppskrift. De slo Stoke 3-0 i sin forrige bortekamp i PL, og med Lanzini (mb) tilbake på laget tror vi de kan vinne her også.

Vi anbefaler derfor et spill på West Ham-seier til 2,55 i odds.

VGs journalister diskuterer de heteste spillerne og kapteinsvalgene på Fantasy i romjulen:

Chelsea – Brighton H

Med Álvaro Morata (a) tilbake etter endt karantene ser det fort litt lysere ut for Chelsea med hensyn til avslutninger. London-klubben klarte bare 0-0 borte mot Everton sist, men en 7-2-1-ligaform er anstendige saker. Brighton sikret sin første triumf på åtte kamper sist - 1-0 hjemme over formsvake Watford. Borte er det uansett litt å gå på. For gjestene kommer fra tre strake bortetap og ingen fulltreffere i disse kampene. Målscorer-spill på Morata til 1,65 er et alternativ-spill.

Her er keeperne som kan være aktuelle for Liverpool:

Huddersfield – Stoke U

To lag på nedre halvdel som trenger alle poengene de kan få. 12. plass Huddersfield har vært en positiv overraskelse etter opprykket, særlig på hjemmebane hvor de har vunnet tre av de fem siste kampene, men med seks poeng ned til streken har de ikke råd til å slippe seg ned. Presset på gjestenes manager Mark Hughes ble litt mindre etter 3-1-seieren over West Bromwich sist, men Stoke er fortsatt i trøbbel. Dette lukter en tett og jevn kamp hvor ingen av lagene ønsker å ta store sjanser.

Vi anbefaler et uavgjortspill til 2,95 i odds.

Manchester United – Burnley H

Manchester United har ikke levert resultatmessig mot hverken Bristol City eller Leicester nylig. Men vi tror det er dags for å snu på det nå. Vertene har kun ett tap på 42 kamper på Old Trafford, og har en god tradisjon med å gi sine supportere en fin andre juledags-opplevelse: 19 av 23 PL-kamper på denne datoen er vunnet, hvilket gir en vinnerprosent på 83. Burnley har vært gode borte mot store PL-lag i høst, men vi aner noen tretthetstegn nå.

Hva med et spill på hjemmeseier med 0-1 i handikap til 1,60 i odds?

VGs journalist tror Mourinho gjør radikalt grep før Boxing Day:

Watford – Leicester B

Watford er i bekmørk form: Fire strake tap og seks kamper uten seier (1-0-5) blandet med en lang fraværsliste gir mørke utsikter. Da kan det bli utfordrende å møte et så bortesterkt lag som Leicester; gjestene har ikke tapt på syv strake bortekamper (3-4-0). De fikk også en mental opptur med utligning på overtid mot Manchester United sist. Med både Mahrez (mb) og Vardy (a) i form fremstår gjestene best rustet her.

Vi anbefaler et spill på Leicester-seier til 2,65 i odds.

West Bromwich – Everton B

Alan Pardew har til gode å virkelig løfte West Bromwich i den måneden han har vært i klubben - 0-2-3-flyt og 2-6 i målforskjell vitner om det. Everton-boss Sam Allardyce hadde ved kampslutt et tilfreds ansiktsuttrykk over 0-0 hjemme mot Chelsea lørdag. 4-2-0-flyt i alle turneringer siden han overtok 30.november er så definitivt andre boller enn motstanderens nye sjef. Vi tror gjestene har det lille ekstra offensivt til å vippe det i deres favør - sjekk gjerne om Rooney (a) blir spilleklar timen før avspark.

Her kan du sette et spill på Everton-seier til 2,75 i odds.

VGs journalist forteller deg når du bør kjøre «free hit» på Fantasy Premier League:

Liverpool – Swansea H

Liverpool rotet bort en 2-0-ledelse i fredagens elleville bortekamp mot Arsenal (3-3), og hjemmeformen er ikke lystig lesning, med tre strake uavgjort og kun to scorede mål. Samtidig er de i vanvittig angrepsform: Syv mål på de to siste kampene og en angrepskvartett i storslag. Her møter de tabelljumbo Swansea, som har tapt seks strake bortekamper og styres av en midlertidig manager (Leon Britton). I tre av de seks siste tilsvarende oppgjørene har Liverpool scoret minst fire mål.

Vår anbefaling er et spill på Liverpool-seier med 0-2 i handikap til 2,05 i odds.

Hvor mange sjanser får Jürgen Klopp til å sette sammen et godt forsvar? Se studio diskutere Liverpool-manageren her:

PS! Runden avsluttes onsdag og torsdag med henholdsvis Newcastle – Manchester City og Crystal Palace – Arsenal. Disse kampene er ikke vurdert i denne saken, men du kan gå inn på Tipster for å lese flere tips i romjulen.