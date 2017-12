Treneren: Antoine Griezmann får forlate Atlético Madrid

Atlético Madrid-trener Diego Simeone (47) har ikke planer om å beholde sin største stjerne for alltid.

I et intervju med L'Équipe forteller Simeone at ettertraktede Antoine Griezmann (26) kommer til å få lov til å forlate klubben dersom den rette muligheten byr seg.

– Selvfølgelig vil han få lov til å forlate oss på et tidspunkt, akkurat slik både Diego Costa og Arda Turan fikk. Jeg elsker spillerne mine høyt og liker å se dem utvikle seg. Jeg er ikke utakknemlig, sier den argentinske treneren.

Griezmann var høyaktuell for Manchester United forrige sommer, men ble værende etter at Atlético Madrids kjøpsnekt ble bekreftet.

– Hvis en spiller kommer til meg og sier: «Trener, jeg har en unik mulighet til å spille for en bestemt klubb, jeg ønsker å dra.» Og hvis spilleren gjør alt han kan for meg, slik Griezmann gjør, så vil jeg si at det ikke er noe problem. Jeg vet at han trenger å vokse, sier Simeone.

Sjekk denne klassescoringen av Griezmann:

United og Barcelona i forkant

Sky Sports-ekspert Guillem Balagué hevder at Griezmann kommer til å forlate hovedstadsklubben etter denne sesongen.

– Griezmann kommer til å bli i Atlético etter nyttår, men klubben forbereder seg på at han vil forlate dem neste sesong. Barcelona, Manchester United, PSG og Real Madrid ønsker ham. Jeg tror ikke han er enig med noen klubb ennå, sier Balagué.

Han hevder at Atlético Madrid og Barcelona har vært i kontakt angående Griezmann, men at ingenting er bestemt, og at spilleren er åpen for flere muligheter.

– Akkurat nå føler jeg at Manchester United og Barcelona ligger foran de andre, sier Balagué.

Se denne spektakulære Griezmann-avslutningen:

VGs tips: Lett for Atlético

Griezmann har slitt med en hamstringskade i det siste, men spanske AS melder at franskmannen er helt frisk igjen og klar for å starte lørdagens seriekamp mot Alavés.

Atlético har omsider fått opp dampen etter en svak sesongstart. Simeones menn står med 6-2-0 på de åtte siste kampene, og poengtapene har kommet mot storlag som Real Madrid og Chelsea. Denne hjemmekampen fremstår som en god mulighet til å forlenge rekken.

Alavés har riktignok vunnet sine tre siste kamper, men ligaens 18. plass skal være langt innenfor rekkevidde for vertene. Forrige sesong endte det uavgjort i begge oppgjør, men Alavés er svekket siden den gang, så vi forventer at Atlético vinner med komfortabel margin likevel.

Derfor anbefaler vi et spill på Atlético-seier med 0-1 i handikap til 1,50 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.40.