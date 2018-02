Tottenham-sjefen forsvarer filming: – Fotball handler om å lure motstanderen

«Diving» er ukens heteste uttrykk i engelsk fotball. Men det er ikke alle som støtter det kritiske fokuset på filming.

Etter søndagens høydramatiske 2-2-kamp mellom Liverpool og Tottenham, der Dele Alli fikk gult kort for filming og Harry Kane ble beskyldt for å jukse seg til straffespark, har debatten rundt filming rast i engelsk fotball.

Norges landslagsspiss Joshua King har også vært en del av debatten etter helgen.

Men Tottenham-manager Mauricio Pochettino mener det er feil å fokusere så mye på spillere som prøver å lure dommeren. Argentineren kaller engelsk fotball «overfølsom» når det kommer til filming, eller «små detaljer», som han kaller det.

– For 20 eller 30 år siden ville alle gratulert en spiller hvis man klarte å lure dommeren. Ikke bare i Argentina, også i England. Dere tror at dere alltid har vært ærlige og perfekte i England. Det var den fotballen jeg forelsket meg i da jeg var barn. Fotball handler om å prøve å lure motstanderen. Gjør det ikke?

– Hva betyr taktikk? Du legger opp taktikken for å prøve å lure motstanderen. Jeg er redd for at denne tendensen kan komme til å drepe spillet. Problemet er at alle er så overfølsomme når det kommer til denne situasjonen. Og da fokuserer man så mye på Dele Alli, sier Pochettino ifølge Daily Mail om filmingen til sin egen midtbanespiller.

– Små detaljer

Pochettino er helt enig i at Dele Allis gule kort var korrekt, men han mener hendelsen har fått altfor mye oppmerksomhet i etterkant av kampen.

– Det var gult kort, dommeren hadde rett og gjorde det perfekt. Men det blir for mye. Det er så stort fokus på den typen stiuasjoner, som jeg mener er et minimalt problem. Selvfølgelig er ikke Alli perfekt. Ingen er det. Han er en lur gutt, han er litt frekk i spillet. Men fotball er en kreativ sport hvor du trenger å være smart. Og nå fokuserer vi på så små detaljer.

Liverpool-stopper Virgil van Dijk er blant de som har reagert på det han mener er teatralsk oppførsel fra Tottenhams spillere. Han mener Harry Kane filmet seg til straffen som førte til Spurs' sene utligning søndag.

– Det er filming. Han kaster seg åpenbart, men ingen snakker om det, sa nederlenderen ifølge Sky Sports.

