Thorstvedt reagerer på Allegris Spurs-utspill: - Spillerne driter i det

29 flere seriemesterskap og to Champions League-titler mer enn Spurs til tross: Juventus-trener Massimiliano Allegri (50) forsøker å skyve favorittstempelet over på Tottenham.

Det er duket for en real rysare når Tottenham og Juventus barker sammen for å avgjøre hvilket lag som blir å finne i Champions League-kvartfinalen.

Den første kampen mellom de to endte 2-2 i Torino, det etter at Juventus tok en kjapp 2-0-ledelse. Onsdag kveld skal det hele avgjøres i London.

- Spillerne driter i det

– Med tanke på resultatet i den første kampen, så er det mer press på dem fordi de er favoritt (til å gå videre), sier Juventus-trener Massimiliano Allegri ifølge nettstedet Fotball Italia.

Slike kommentarer har ikke eks-Spurs-keeper Erik Thorstvedt altfor mye til overs for.

– Hvis dette er noe som skal påvirke spillerne, så er det bare tull. Spillerne driter i det. De vet at det er det de viser på banen som betyr noe, sier han til VG.

Når det er sagt, er han ikke uenig i Allegris vurdering.

– Det er omtrent 50-50, men jeg har Tottenham som marginale favoritter. Det er fordi de er videre på resultatet som vises når kampen begynner, sier Thorstvedt.

– Men de må fremover og score. De kan ikke ligge bak og spille på resultat, for hvis de ikke scorer, så tror jeg ikke de går videre, legger han til.

VGs tips: Tottenham-seier

VG er tilbøyelig til å være enig med Thorstvedt, og tror at det er Tottenham som kan juble etter end kamp.

Med to innslupne hjemmemål har Juventus svekket sine sjanser til avansement, og Torino-laget må anstrenge seg veldig mye for å holde tett bakover her. En 1-0-seier er nok for dem, men det er ingen enkel jobb å stenge buret mot Tottenham.

Laget har scoret i samtlige hjemmekamper siden 0-0 mot Swansea 16 .september. Vi spiller derfor Tottenham-seier til 2,05 i odds, og begge lag scorer til 1,65 er en annen spillmulighet.

Spillstopp er 20.40, og kampen vises på Viasport 1.

PS! Juventus har vunnet Serie A 33 ganger, men mistet to av titlene grunnet den såkalte Calciopoli-skandalen. Tottenham har vunnet serien to ganger, i 1950/51- og 1960/61-sesongen.