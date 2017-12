Thibaut Courtois kan forlate Chelsea: – Spania tiltrekker meg

Chelsea-keeper Thibaut Courtois (25) bekrefter at han vurderer å forlate klubben.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

London Evening Standard avslørte tidligere denne uken at Courtois, som bare har 18 måneder igjen av sin nåværende kontrakt, har avslått et kontraktstilbud fra Chelsea.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Og selv om klubben skulle møte lønnskravene til belgieren, er det ikke sikkert at han vil skrive under på en forlengelse. Det er nemlig en helt annen faktor som spiller inn i forhandlingene.

Dommersjokk: Ville ikke gi Tottenham-spillere rødt kort

Courtois har to unge barn, en sønn og en datter, som bor i Madrid. Courtois og barnas mor, Marta Domínguez, møttes da keeperen var på utlån i Atlético Madrid i 2013, men er nå separert. På grunn av den travle klubbhverdagen i London, får ikke Courtois sett barna sine så ofte som han ønsker.

– Alle vet at Spania tiltrekker meg på grunn av min personlige situasjon. Hvis det ikke er nå, så blir det om noen år, sier Courtois i et intervju med den spanske TV-kanalen LaSexta, gjengitt av Standard.

Sjekk denne vanvittige trippelredningen fra Courtois' tid som Atlético Madrid-spiller:

Real Madrid-aktuell

Courtois spilte for Atlético Madrid fra 2011 til 2014 på lån fra Chelsea. Nå kan han være på vei tilbake til den spanske hovedstaden – denne gangen til gamleklubbens erkerival.

Real Madrid skal nemlig være på keeperjakt. Real Madrid skal ha sett seg ut tre hovedmål: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Club) og Courtois.

«Stolleken»: Slakter PL-klubber: – Idiotisk!

På spørsmål om han venter på et bud fra Real Madrid, svarer Courtois:

– Nei, jeg er rolig. Jeg er fornøyd i Chelsea. Jeg vil bare vente med kontraktsforhandlingene fordi det er mange kamper for tiden, og jeg foretrekker å fokusere på det.

VGs tips: Chelsea-seier

Til tross for et svært tett kampprogram har Courtois og hans Chelsea hatt gleden av å holde seg i London de siste ukene. For etter tre hjemmekamper skal de bare den korte turen til West Ham i Øst-London lørdag, når Premier League-runden skal sparkes i gang.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.

Chelsea er i fin flyt selv om gruppeseieren i Champions League glapp i midtuken: 5-2-0 på de syv siste kampene, sett at de har møtt både Manchester United, Liverpool og Atlético Madrid, er imponerende tall. Det samme kan ikke sies om West Ham, som fortsatt ikke har vunnet under David Moyes (0-1-3).

Vi anbefaler et spill på Chelsea-seier til 1,45 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 13.25.