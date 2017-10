Superduellen i Serie A: «Trollmannen» mot «rovdyret»

Begge har levert over 30 scoringer for hvert sitt lag siden sesongstart forrige sesong. Som spillere og typer er imidlertid Mauro Icardi (24) og Dries Mertens (30) ulike.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Det å sammenligne de to er vanskelig, for de er så forskjellige. Begge har samme rolle, de skal score mål, men de ter seg så ulikt i rollen, sier Serie A-kommentator for Viasat, Rolf-Otto Eriksen om Napolis og Inters toppscorere.

Denne sesongen har Icardi ni mål, mens Mertens har syv. Forrige sesong fant Mertens nettet 28 ganger, mens den argentinske Inter-spissen scoret 24 mål.

– Mertens er enda mer komplett enn Icardi på mange måter. Han er en tilrettelegger av rang og en ballelegant. Icardi er en «klapperslange-avslutter». Han er en ur-nier, et rovdyr som er vanskelig å få kontroll på, og som har et vanvittig instinkt for mål, mener Eriksen.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

– Mertens fremstår som en litt mer tenkende type, mens det ikke virker som om Icardi tenker like mye på konsekvenser, sier Serie A-kommentatoren, før han viser til hendelsen mellom Icardi og lagkameraten i Sampdoria, Maxi Lopez.

Icardi: Uro med fansen: – Jeg kan hente 100 kriminelle

Se Mauro Icardi senke AC Milan i Derby della Madoninna forrige helg med et herlig hat trick:

Trekant-kontrovers

For mens Icardi ble et hett navn som tenåring i Genoa-klubben, var hans nåværende kone Wanda Nara, en argentinsk tv-stjerne, gift med Icardis landsmann og lagkamerat i Sampdoria, Maxi Lopez.

Nara og Lopez skilte seg i desember 2013, før Nara giftet seg med Icardi i mai 2014, noe som førte til en isfront mellom de to tidligere lagkameratene.

Belgiske Mertens har hatt en noe lengre og mindre kontroversiell vei til avisspaltene. Det 169 centimeter høye lyntoget ble omskolert fra kant til midtspiss da Arkadiusz Milik ble skadet i fjorårssesongen.

– De stegene han tok da han tok plassen for Milik, omgjorde ham fra en god Serie A-spiller til en som periodevis har vært en trollmann. Han løste jo spissrollen på en litt annen måte og ble kalt en falsk nier. Men etter å ha scoret 28 i serien i fjor, så sa han vel noe som: Er det å greit å kalle meg ekte nier nå? sier Eriksen og ler.

2014: Mertens bevisstløs etter duell

Mens Inter slo AC Milan i én storkamp forrige helg, slo Napoli Roma i en annen:

VGs tips: Første poengtap for Napoli

Napoli har 8-0-0 ut fra startblokkene i Serie A og fantastiske 26-5 i målforskjell. Inter har 7-1-0 og 17-5 i målforskjell.

Fjorårets syvendeplass i Serie A gjør at Inter har hatt kampfri siden søndagens 3-2-seier i derbyet mot AC Milan, mens Napoli på sin side hadde en tøff bortetur til Manchester City tirsdag. Det tøffe kampprogrammet, som inkluderte bortekamp mot Roma forrige helg, har irritert Maurizio Sarri.

Jorginho (mb) og Allan (mb) hvilte i midtukekampen, og utgjør sannsynligvis midtbanetreeren med Marek Hamsik lørdag. Lorenzo Insigne (a) har slitt med en skade, men forventes å bli stablet på føttene til lørdagens kamp.

João Mário (mb) manglet for gjestene forrige runde grunnet sykdom, men har vært tilbake i trening denne uken. Marcelo Brozovic (mb) blir etter alt å dømme ikke klar.

Midtukekamp og slitasjen det medfører, gjør at spill på hjemmeseier til 1,60 i odds ikke frister. 3,50 i odds på uavgjort er imidlertid spillbart, og det blir tipset for lørdagens storkamp i Serie A.