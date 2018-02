Storavis om Ødegaard: - Skinner fortsatt, selv etter tre år i skyggen

The New York Times har tatt en nærmere kikk på Martin Ødegaard (19). De tror fortsatt at han ønsker å komme gjennom nåløyet i Madrid, men at han ikke er klar helt ennå.

Med 2,2 millioner digitale abonnementer og et opplag på over 500.000 aviser daglig er The New York Times blant verdens ledende og største aviser.

Derfor er det ikke bare, bare når de velger å ta turen over Atlanterhavet for å se 19 år gamle Martin Ødegaard spille kamp for Heerenveen. Han, for øyeblikket på utlån fra den spanske giganten Real Madrid, spilte hele kampen da Sparta Rotterdam ble slått 2-1 forrige helg. Seieren gjorde at Heerenveen klatret til 8. plass på tabellen.

Torsdag viet The New York Times én side og en lengre nettartikkel til den norske unggutten. Der tar de for seg hans karriere så langt, og spør agent Tore Pedersen om Ødegaard kanskje kunne ha gått en mer direkte vei for å bli fast på et europeisk storlag.

– Umulig å svare på, mener han.

Avisen forteller videre om hvordan Martin Ødegaard håper å kunne returnere til Santiago Bernabéu som en mer voksen person. Eks-Godset-spilleren har blant annet tatt førerkortet og bor nå på egenhånd etter at pappa Hans Erik Ødegaard flyttet tilbake til Norge.

– Han ønsker å returnere til Bernabéu som en mann, ikke som en guttunge. Det har alltid vært et mål for ham å kjempe seg til en plass i Madrid, og klubben har heller ikke glemt ham. Real Madrid er i regelmessig kontakt med Ødegaard, faren hans og Heerenveen angående fremgangen hans. Video av kampene han spiller, blir ofte sendt tilbake til Madrid, og nå og da sender de også en speider for å se ham i aksjon, skriver avisen, som selv var til stede da Heerenveen slo Sparta 2-1 forrige helg.

– En objektiv tilskuer fikk ikke se en spiller som var klar til å ta over arven etter Ronaldo, Isco eller noen andre i Real Madrids stjernegalleri nå. Han må meget mulig ut på et nytt lån før han kan ta det steget. Den avgjørelsen blir tatt til sommeren, ifølge (agent Tore) Pedersen. Men selv omsvermet av fans, ville man sett en gutt som skinner fortsatt, selv etter tre år i skyggen, skriver Rory Smith for The New York Times.

Lørdag er det Heerenveen sin tur til å være vertskap når Twente står på motsatt banehalvdel. Det motsatt oppgjøret endte 4-0 i favør Ødegaard & Co., og det var der at nordmannen scoret sitt hittil ene ligamål for sesongen.

Ødegaard er selv ganske nylig tilbake i spill etter å ha slitt med en bruddskade, og under comebacket mot Vitesse for to uker siden ble han vitne til skandalescener.

Mot svakt plasserte Twente (15. plass) kan trener Jurgen Streppel stille toppet lag, men det kan trener Gertjan Verbeek også gjøre med sitt Twente.

På papiret skal Heerenveen være det beste laget, og lørdag tror vi også Ødegaard og hans lagkamerater tar sin andre strake seier i serien. Det understøttes av Twentes elendige borteform (1-2-7). Hjemmeseier til 1,70 er det vi går for.

Spillstopp er 18.25, og kampen kan du selv se på Viasport +.