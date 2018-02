Spekulerer i spinnvill byttehandel: Bale og en milliard for Hazard

Real Madrid skal være villige til å slå på stortromma for å lokke til seg Eden Hazard (27).

Det er den britiske avisen Express som står bak påstanden som får ryktebørsen til å gå varm i England og Spania.

Avisen hevder at Real Madrid forbereder et monsterbud for å sikre seg Chelsea-stjernen Hazard. Den spanske storklubben er angivelig forberedt på å tilby Gareth Bale samt 100 millioner pund (én milliard kroner) i bytte mot den belgiske ballvirtuosen.

Mangeårig interesse

Det er ikke første gang Hazard kobles til Real Madrid. Spanjolene skal ha fulgt spilleren i mange år, og i desember satte faren hans, Thierry Hazard, fyr på ryktene i et intervju med den belgiske avisen Le Soir.

– Eden har avslått et tilbud om kontraktforlengelse fra Chelsea slik at han, dersom det blir aktuelt, kan håndtere interessen fra Real Madrid, der han liker det han ser, sa pappa Hazard ifølge AS.

Det fikk sønnen til å reagere: «Pappa sier noen dumme ting. Jeg har snakket med ham om det», sa Hazard ifølge The Sun i januar.

I et nylig intervju med franske Téléfoot bekrefter Hazard imidlertid interessen fra Real Madrid.

– De har vært interessert i meg i mange år. Det har vært snakk om det i flere år: Når det ikke er PSG, er det Real Madrid. Når det ikke er Real Madrid, er det PSG, sier belgieren.

– For øyeblikket føler jeg meg bra hvor jeg er. Hvis jeg må bytte klubb en dag, vil jeg gjøre det. Men for øyeblikket går det fint, sier Hazard, som legger til den obligatoriske klisjeen for alle spillere som blir spurt om fremtiden: «Alt kan skje i fotball».

