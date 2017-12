Southampton-profil raser mot tabloidavis etter Guardiola-prat

Southampton-spiller Nathan Redmond (23) så ut til å få seg en heftig hårføner av Manchester City-trener Pep Guardiola onsdag kveld.

Etter kampen mellom Manchester City og Southampton onsdag kveld så Guardiola, med et intenst blikk og aggressiv veiving med armene, ut til å sende noen voldsomme gloser i retning Redmond.

Avisen The Sun publiserte dagen derpå en sak der en ekspert på leppelesing hevdet at Guardiola blant annet hadde kalt Redmon en «wanker». Det får Southampton-spilleren til å reagere.

– Dette er dessverre et eksempel på lat journalistikk, og er fullstendig latterlig. Det hjelper ikke akkurat de sportsjournalistene jeg liker, gladlig jobber med og genuint respekterer, skriver Redmond i en Twitter-melding.

– En av de beste

Til tross for at ordvekslingen med Guardiola ikke virket å være av det lystige slaget, hevder Redmond at det kun ble sagt positive og konstruktive ting.

– Jeg føler at jeg må si noe for å oppklare noen ting. Jeg vil gjøre det fullstendig klart at Guardiola ikke sa det som The Sun feilaktig hevder at han sa. Ja, han var veldig engasjert, intens og aggressiv, men han var bare veldig rosende og positiv mot meg. Han kommenterte mine kvaliteter som ung, engelsk spiller og hvordan han ville at jeg skulle angripe laget hans mer slik jeg gjorde forrige sesong.

– Jeg sa til ham at jeg bare gjorde det min manager hadde bedt meg om å gjøre. Det er alt. Intet mer, intet mindre. Ingenting negativt eller støtende ble sagt om meg av Guardiola, og det er det som gjør ham til en av de beste managerne i verden, skriver Redmond.

VGs tips: Premier League-dobbel

Søndag er både Southampton og Manchester City i aksjon igjen i Premier League. Vi har valgt sistnevnte som vårt anbefalte spill for dagen.

Guardiolas menn står med 19 strake seirer, alle turneringer inkludert, og manageren vil kreve en utklassing av et svakt West Ham-lag. London-gjestene har vært begredelige hele sesongen, men kanskje spesielt etter at David Moyes tok over som manager: 2-0-tap mot Watford, 1-1 mot Leicester og 4-0-tap mot Everton er hans tre første resultater i jobben.

Vi foreslår et spill på Manchester City-seier med 0-2 i handikap til 1,65 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 16.55.