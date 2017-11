Sørloth og «Mål-Pål» på overgangsliste i dansk avis

To norske landslagsspisser har fått plass på listen over de heteste overgangsobjektene i dansk Superliga.

Det er den danske avisen BT som i mandagens papirutgave har samlet det de mener er «de mest opplagte kandidatene til å forlate Danmark før overgangsvinduet lukker den 31. januar».

På listen er det to norske spisser: Alexander Sørloth, som har scoret ni mål på 15 kamper for serietoer Midtjylland, og Pål Alexander Kirkevold, som står med 13 fulltreffere etter 17 kamper for Hobro.

BT skriver at Sørloth har vært «en offensiv revolusjon» for Midtjylland, og at han blir «et varmt emne» i januarvinduet. Ettersom klubben kjemper om seriegull, tror avisen at Midtjylland prioriterer å beholde sine beste spillere fremfor et hurtig salg av Sørloth, som bare har vært i klubben i seks måneder.

«Det kommer til å være interesse, og kanskje til og med noen bud, men midtjydernebør ha is i magen. Det vet de utmerket godt», skriver BT, som vurderer sannsynligheten for en Sørloth-overgang som «under middels».

«Mål-Pål»-salg sannsynlig



Sannsynligheten for Kirkevold-overgang, derimot, vurderes som «over middels». BT skriver at «Mål-Pål» har vært «i en klasse for seg selv» denne sesongen, men at Hobro kan ende opp med ikke å tjene en eneste krone i overgangssum for angriperen.

Kirkevolds kontrakt utløper nemlig til sommeren, så Hobro er nødt til å selge spissen i januar hvis de skal få betalt for ham. Klubben håper ifølge BT fortsatt på å kunne forlenge Kirkevolds kontrakt, menat «et godt bud i januar kan få begge parter til å se i en helt annen retning».

Et annet kjent navn på overgangslisten er Ernest Asante. Den tidligere Start- og Stabæk-spilleren har scoret 11 mål i Superligaen og skal være på blokka til flere klubber. «Et stort bud fra eksotiske himmelstrøk kan bane vei for en januar-exit», skriver BT.

Frederik Rønnow (Brøndby), Youssef Toutouh (FC København), Teemu Pukki (Brøndby), Uros Matic (FC København), Benjamin Verbic (FC København) og Mathias Jensen (Nordsjælland) er de øvrige navnene på listen.

Mandag kveld må Midtjylland svare på tiltale etter Brøndbys borteseier mot Silkeborg denne helgen. Alexander Sørloth og hans lagkamerater trenger en seier for å holde følge med serielederen.

Midtjylland står med råsterke 7-1-0 på sine åtte siste kamper, og møter et svakt AGF-lag som har tapt fire av sine fem siste kamper (1-0-4). En seier med minst to mål bør med andre ord være en grei oppgave for de formsterke vertene.

Derfor anbefaler vi et spill på Midtjylland-seier med 0-1 i handikapp til 1,95 i odds. Kampen vises på Viaplay. Spillestopp er klokken 18.55.