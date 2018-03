Sneijder med freidig Liverpool-stikk: Derfor sa jeg nei

Wesley Sneijder (33) hevder han hadde tilbud fra Liverpool i 2013, men valgte istedenfor tyrkiske Galatasaray. Grunnen? Han ville vinne titler.

– Mange klubber ønsket å vite når jeg skulle forlate Inter, og Liverpool var en av dem. Derfor var mange overrasket da jeg valgte Galatasaray, sier 33-åringen til Alkass Sports Channels, sitert av lokalavisen Liverpool Echo.

– Hvorfor Galatasaray og ikke Liverpool? Jeg er en vinner, og jeg spiller for titler. Jeg valgte Galatasaray fordi jeg trodde jeg kunne vinne mer med dem enn med Liverpool, og i ettertid så tror jeg at jeg valgte riktig, fortsetter han, og legger til at han «hadde fine år i Tyrkia».

Nederlenderen som nå spiller for Qatar-laget Al-Gharafa, tilbragte fire år i den tyrkiske Istanbul-klubben. Der var han med på å vinne ligaen to ganger og den tyrkiske cupen tre ganger.

Liverpool har på sin side gått uten et stort trofé siden 2005/06-sesongen, da Merseyside-klubben vant FA-cupen (vant ligacupen i 2011/12). Sesongen i forveien kunne laget, blant annet med John Arne Riise i stallen, juble for Champions League-triumf i nettopp Istanbul.

