Slik skal Irland stoppe Eriksen

Irlands Harry Arter (27) er trygg på at laget hans kan «nulle ut» Danmarks kreative hjerne Christian Eriksen (25). For han har klart det i Premier League med Bournemouth.

2017 har vært historisk målrikt landslagsår for Christian Eriksen. Han scoret naturligvis ikke i 0-0-landskampen mot Romania i mars. Men siden har danskenes playmaker scoret i samtlige seks landskamper, hvilket betyr seks mål på syv landskamper - før lørdagens første VM-playoffmøte av to mot Irland.

Irlands Harry Arter har gjennom sin midtbanerolle hos Premier League-kollega Bournemouth kunnet følge Tottenham danske superstjerne tett i de siste sesongene, og vet hva som møter ham i kveld.

Og prioritering nummer en er tydeligvis ikke å punktmarkere Eriksen.

– Jeg har spilt mot ham noen ganger, og det er helt åpenbert at han er i verdensklasse. Men jeg mener Danmark har noen andre ukjente spillere som kanskje ikke er på Eriksens nivå, men som likevel er dyktige. Derfor kan vi ikke fokusere bare på én enkelt motspiller, forteller han til Irish Times.

Uansett hvor mange hensyn irene må ta i denne duellen er Arter opptatt av at danskenes yndling blir et kollektivt ansvar. Han har som Joshua Kings lagkompis i Bournemouth i møter med Tottenham sett hvordan det bør og ikke bør gjøres.

INTET HOKUS POKUS: Irlands Harry Arter vet litt om hvordan man skal får stoppet Danmarks Christian Eriksen. Her er iren avbildet i etterkant av vårens landskamp mot Nederland. Foto: John Sibley , Reuters

Legge press på Eriksen



I forrige sesong holdt Bournemouth nullen hjemme mot Premier Leagues mestcorende lag, Tottenham (86 ligamål). I returkampen spilte Eriksen derimot en hovedrolle da London-laget feide over sørskyst-klubben og vant 4-0.

– Han er en av disse spillerne som alltid skaffer seg eller bare finner luker på banen. Derfor er det en fordel å kjenne til hans styrker. Vi er nødt til å komme så tett innpå ham som mulig så fort han får ballen. Bruke hele banen og bare ikke gi ham tid til å få drive på, sier Arter.

– Hvis jeg skal være selvkritisk, så var Bournemouths 4-4-2-formasjon altfor løs i fasongen den dagen vi tapte så det sang. Man kan bare ikke gi en spiller av Eriksen kvalitet så mye tid og plass, advarer Arter.

Nå er det ikke bare Eriksen som er i storform. For med alle landskamper er Åge Hareides Danmark ubeseiret på ni landskamper, og går slik inn i dette oppgjøret stinne av selvtillit. Vi nevner høstens storseirer over Polen (4-0) og Armenia (4-1), samt den sterke bortetriumfen over Montenegro (1-0).

Irland legger ned en enorm arbeidsinnsats i kampene sine. Men de har bare vunnet tre av sine ni siste kamper, og i VM-kvalgruppe D endte fire av ti matcher uavgjort. David Meyler (mb) er ute her. Hele 13 spillere må stå over tirsdagens returmøte i Dublin skulle de pådra seg et gult kort i aften.

En dansk seier lørdag gir 1,65 i odds. Og en knapp dansk triumf tror vi er innen rekkevidde.



Et annet spillforslag er at Christian Eriksen scorer mål til 3,20 i odds. Han gjorde totalt åtte mål i kvaliken. Ikke bare kommer han ofte til målsjanser i rent spill. Men også som frisparkskytter er fynboen en trussel - der seks av 34 Premier League-mål er scoret på direkte frispark. Spillestopp er kl. 20.40 og MAX viser kampen.