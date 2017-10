Slik har landskampene ødelagt for Premier League-gigantene

Liverpool, Manchester United og flere Premier League-klubber må klare seg uten viktige spillere som følge av skader under landslagspausen.

Ingen har større hodepine enn Jürgen Klopp. Tyskeren måtte maktesløst finne seg i å få beskjed om at Sadio Mané, Liverpools kanskje beste spiller denne sesongen, blir ute i seks uker etter å ha skadet seg i slutten av en kamp for Senegal mot Kapp Verde.

Mané var akkurat tilbake fra sin fire kamper lange suspensjon etter det stygge sparket på Manchester City-keeper Ederson. Nå kan han bli ute i så mange som åtte kamper, inkludert de tre neste i Champions League og – kanskje aller viktigst – lørdagens rivaloppgjør mot Manchester United.

«Manés skade er en kjempesmell for Liverpool. De har ofte slitt uten ham. Hans fravær vipper kampen i Uniteds favør», skriver Daily Mail-spaltist og tidligere England-spiller Martin Keown.

Han antyder at Klopp burde vært strengere med Mané og det senegalesiske landslaget i forkant av samlingen, for å understreke at spilleren måtte være forsiktig og gjerne bli spart så mye som mulig. Slik José Mourinho ville gjort.

Klopp selv uttrykte frustrasjon på fredagens pressekonferanse. Han mente det var et sjansespill og la Jordan Henderson spille den ubetydelige VM-kvalifiseringskampen mot Litauen.

– England spilte en treningskamp på kunstgress. Jo, det var en kvalifiseringskamp, men de var allerede klare. Jeg er ikke fornøyd med at Henderson var på banen, med tanke på alle problemene han har hatt tidligere. Det gir ingen mening, uttalte Klopp.

Fellaini-skade

Manchester United-manager Mourinho har åpenbart vært tydelig overfor Belgia om at Romelu Lukaku måtte brukes med omhu: Spissen spilte ikke i det hele tatt i 4-3-seieren over Belgia, før han fikk et innhopp på 24 minutter mot Kypros.

Dermed kan gjestene fra Manchester stille med sin største angrepstrussel, mens Liverpool må klare seg uten sin.

Men landslagspausen har ikke bare vært rosenrød for Manchester United. En annen belgisk landslagsspiller og Mourinho-favoritt, Marouane Fellaini, pådro seg en kneskade i seieren over Bosnia og blir ute i rundt tre uker.

Skaden er ekstra plagsom ettersom Paul Pogba og trolig Michael Carrick også mangler mot Liverpool. Det betyr at Nemanja Matic og Ander Herrera kan utgjøre midtbaneduoen til Mourinhos menn denne gangen.

Stoppertrøbbel for Arsenal

Det er ikke bare storkampen i Liverpool som preges av landslagsskader. Her er andre tilfeller som får managerne til å rive seg i håret:

N'Golo Kanté (Chelsea). Den franske midtbanespillerne ble byttet ut etter 34 minutter av kampen mot Bulgaria forrige helg. Fjorårets beste spiller i Premier League sliter med en hamstringskade som trolig vil holde ham borte fra gressmattene til november.

Shkodran Mustafi (Arsenal). Midtstopperen måtte hjelpes av banen i det 36. minutt av Tysklands kamp mot Aserbajdsjan. Landslagstrener Joachim Löw kom med en dyster melding etter oppgjøret: «Det ser ikke bra ut. Vi venter på den fulle dommen, men det ser ut til at han vil være ute en god stund».

Laurent Koscielny (Arsenal). Franskmannen har lenge hatt problemer med akilleshælen, og helt i starten av landslagssamlingen måtte han melde forfall fordi smertene blusset opp igjen. Heldigvis for Arsenal kan han være tilbake allerede lørdag mot Watford, til tross for at han ikke har deltatt på mange treninger i det siste.

Joshua King (Bournemouth). Han scoret to mål i første omgang mot San Marino, men måtte byttes ut etter pause på grunn av en hamstringskade. King reiste hjem til England før Nord-Irland-kampen.

– I likhet med Ryan Fraser så trøbler Joshua med en hamstring. Jeg tror ingen av dem blir lenge ute. Vi får avvente opp mot kampstart for å se hva som skjer, sa Bournemouth-manager Eddie Howe under fredagens pressekonferanse.

I tillegg måtte Manchester City-spiller Fabian Delph trekke seg fra den engelske landslagstroppen på grunn av en hamstringskade. Joe Allen (Stoke City) kan ha pådratt seg en hjernerystelse under Wales' kamp mot Irland mandag. Davy Pröpper (Brighton) trakk seg fra Nederland-troppen etter kampen mot Hviterussland med en lårskade. Og Shane Long (Southampton) skadet hoften under Irlands landslagssamling.

VGs tips: United-seier

Tilbake til storkampen: Manchester United har ikke tapt på de tre siste bortekampene mot Liverpool i Premier League (2-1-0). Mourinhos menn har vunnet sine seks siste kamper og scoret fire mål i fire av de fem siste.

Det er langt bedre form enn det Liverpool kan vise til. Klopp & Co står med kun én seier på de syv siste kampene (2-4-1). De mangler dessuten sin kanskje viktigste mann i Mané.

Skaden er det viktigste argumentet når vi velger å anbefale et spill på Manchester United til interessante 2,55 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 13.25.