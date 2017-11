Slik går det i VM-playoffkampene

Selv om det ordinære VM-gruppespillet stort sett er avgjort er det noen ledige VM-plasser igjen. VG tipper utfallet i første runde av playoffkampene.

Det er første kamp av to som innledes i Europa i kveld, men også Honduras - Australia og New Zealand - Peru skal i aksjon fredag og lørdag. I Afrika er det fortsatt noen gruppekamper igjen, og tre plasser å kjempe om.

Nord-Irland - Sveits H

VM-playoff i Belfast med retur i Basel, Sveits, på søndag. Nord-Irland avrundet med to strake tap for henholdsvis Tyskland og Norge i VM-kvaliken, men andreplassen var aldri truet. Har vist seg sterke hjemme i obligatoriske kamper med bare ett tap siden september 2013, og kommer til å gjøre mye for å mure igjen i kveld. Sveits vant sine ni første VM-kvalmatcher, men så ble det 0-2-bortestryk for Portugal.

Det ga at laget mistet tetplassen på svakere målforskjell. Nå var ikke gruppe B den aller sterkeste med Ungarn, Færøyene, Latvia og Andorra som øvrige lag. Nord-irene har hele åtte mann i troppen som har ett gult kort fra før - det gjelder blant annet Evans (f) og kaptein Davis (mb). Hjemmeoddsen gir hele 3,65 i odds.

Kroatia - Hellas Under 2,5 mål

Kroatia havnet to poeng bak Island i en jevn gruppe der også Ukraina og Tyrkia var med i diskusjonen. Kroatene endte opp med en 6-2-2-flyt. Bare i tre av ti kamper scoret de to mål eller mer. Defensivt holdt de buret rent ved seks anledninger. Badelj (f) er ute og Mandzukic (a) er tvilsom. Hellas endte opp med ni poeng færre enn suverene Belgia i sin VM-kvalifiseringspulje med 5-4-1-form og kun seks baklengsmål.

Borte klarte grekerne å styre unna tap med 3-2-0-flyt - der særlig 1-1 i Belgia var et sterkt resultat. Gjestene håper på at Torosidis (f) og kaptein Papastathopoulos (k) blir skaderfrie. Manolas (f) er utestengt. Vi ser for oss en kamp der begge lag er engstelige for å slippe inn mål, og der særlig Hellas er klare for å demme opp. Oddsforslaget gir 1,55 i odds.

Sverige - Italia U

Sverige endte på andreplass i en tøff kvalifiseringspulje med Frankrike og Nederland. Var bunnsolide på eget gress med 4-1-0-flyt på fem kamper i kvaliken, og vi tror det er nøkkelen her. For borte ble laget påført tap av Frankrike, Nederland og Bulgaria. Her er Lustig (f) utestengt og Durmaz (mb) er usikker. Vrient å klandre Italia for å ende opp bak Spania i deres kvalgruppe.

Men landslagssjef Ventura har måttet tåle kjeft for å endre på formasjonen flere ganger. Klart er at forsvaret er godt voksent. Og at laget kun har tapt én av seks seneste bortekamper (inkludert privatkamp mot Nederland). Normalt tråkler Italia seg videre til sluttspillet. Men italiensk landslagsfotball er ikke så imponerende som i tidligere år. U-oddsen står til 3,00.

Danmark - Irland H



Alle landskamper i beregnet er Åge Hareides Danmark ubeseiret på ni landskamper, og går slik inn i dette oppgjøret fulle av selvtillit. Vi nevner storseirer over Polen (4-0) og Armenia (4-1), og bortetriumfen over Montenegro (1-0). Vi mener det bor mål i dette danske laget, og nå er Feyenoord-spissen Jørgensen (a) friskmeldt.

Irland jobber iherdig i kampene sine, men blender ikke med spillet sitt. Har bare vunnet tre av sine ni siste kamper, og i gruppe D endte fire av ti kamper uavgjort. Meyler (mb) er ute her. Hele 13 spillere må stå over returoppgjøret, skulle de pådra seg et gult kort i København. Dansk seier på lørdag gir 1,65 i odds.

New Zealand - Peru B

Her møtes vinneren av Oceania og Peru som endte på 5.plass i den sør-amerikanske kvaliken. New Zealand er på 122.plass på FIFA-rankingen - mens Peru holder i 10.plassen. Nå ser det ut til at hjemmelagets Premier League-spillerne Reid (f) fra West Ham og Wood (a) fra Burnley rister av seg skader i tide til avspark i Wellington. Presset ligger på Peru som ikke har nådd et VM siden 1982.

Kapteinen Guerrero (a) er ikke med her grunnet karantene. Flyten i 2017 er oppløftende med 5-3-0 på åtte kamper (alle turneringer). Borte har laget kun røket en gang siden mars 2016. Over to kamper Peru favoritter - selv om returkampen ikke skal spilles i høyden med tynn luft, hvilket er en fordel for NZ. B-oddsen her gir 1,70.

Honduras - Australia H

Honduras slapp inn hele 19 mål i den avsluttende CONCACAF-runden i Nord -og Mellom-Amerika - ingen av de øvrige fem lagene i gruppen slapp inn så mye. Havnet på fjerdeplass bak Mexico, Costa Rica og Panama. Må unnvære kaptein Figueroa (f) og Elis (mb) i dette oppgjøret. Australia slet seg til denne playoff-plassen - har holdt buret rent i bare én kamp i 2017.

Kaptein Leckie (mb) og Milligan (mb) soner, og det er usikkert om Cahill (a) rekker kampen. Uansett kan den intense lufuktigheten San Pedro Sula, Honduras, bli en utfordring for bortelaget. H-oddsen står til 1,90.

I de afrikanske gruppene vil Tunisia sikre VM-billett med seier over bunnlaget Libya. Elfenbenskysten må slå Marokko på egen bane for å innta tabelltoppen i gruppe C. Og i gruppe D topper Senegal med to poeng med en kamp mindre spilt enn de nærmeste utfordrerne Burkina Faso og Kapp Verde.