Slik er den nye lønnstoppen i Premier League

Tre stjerner i Premier League sikret seg nye, gullkantede kontrakter mandag.

Kevin De Bruyne forlenget kontrakten med Manchester City frem til 2023, Henrikh Mkhitaryan skrev under for Arsenal, og Alexis Sánchez ble Manchester United-spiller.

Det innebærer store omveltninger i oversikten over de best betalte spillerne i Premier League, der Paul Pogba må konstatere at han ikke lenger troner på topp.

Sánchez får klart mest

Mirror har samlet det som skal være de 11 best betalte spillerne i ligaen. Summen som er oppgitt, er spillernes ukelønn:

11. Henrik Mkhitaryan (Manchester United) og Virgil van Dijk (Liverpool) – 180.000 pund.

9. David De Gea (Manchester United) – 200.000 pund.

8. Cesc Fàbregas, Eden Hazard (Chelsea) og Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – 220.000 pund.

5. Romelu Lukaku (Manchester United) og Kevin De Bruyne (Manchester City) – 250.000 pund.

3. Sergio Agüero (Manchester City) – 260.000 pund.

2. Paul Pogba (Manchester United) – 290.000 pund.

1. Alexis Sánchez (Manchester United) – 500.000 pund.

Tirsdag kveld skal Manchester City, med to av de 11 best betalte spillerne i ligaen på laget, prøve å sikre seg en plass i ligacupfinalen når de møter Bristol City til et returoppgjør etter 2-1-seieren for to uker siden.

Championship-laget tok ledelsen og hadde et råsterkt 1-1-resultat halvveis i lommen da en Sergio Agüero-scoring senket dem på overtid. Likevel trenger de fortsatt «bare» en 1-0-seier for å ta seg videre her, noe som betyr at Manchester City neppe vil hvile for mange nøkkelspillere.

Manchester City burde selvfølgelig ta seg komfortabelt til finalen – selv uten skadeproblemene til Mendy (f), Delph (f), Kompany (f) og Jesus. Men de lyseblå gjestene har sluppet inn mål i fem strake kamper, og Bristol viste sist at de kan straffe dem, så vi tror begge lagene vil tegne seg på scoringslisten her.

Begge lag scorer til 1,85 i odds er vårt tips. Kampen ser du på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.