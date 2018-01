Slik blir Real Madrids jakt på ny stjernespiss

Real Madrid skal ha bestemt seg for å jakte en ny stjernespiss i januarvinduet.

Den vanligvis velinformerte Marca-journalisten José Félix Díaz skriver at det foregår omfattende møtevirksomhet i Real Madrid for å bestemme hvordan klubbens lille krise skal løses.

Det er snart to uker siden håpet om ligagullet mer eller mindre ble slukket av et 3-0-tap hjemme mot erkerival Barcelona. Etter et møte mellom president Florentino Pérez, sportsdirektør José Ángel Sánchez og trener Zinédine Zidane på tirsdag skal det ha blitt bestemt at klubben skal jakte en ny spiss i januar.

Mangelen på en giftig målscorer har vært et av hovedproblemene for Real Madrid i La Liga: Cristiano Ronaldo og Isco er toppscorere med fire mål hver, mens spydspiss Karim Benzema kun har notert seg for to scoringer. Franskmannen er i tillegg ute med skade i noen uker.

Overgangsrykter: Byttehandel med Gareth Bale og Harry Kane?

Fire alternativer

Marca ramser opp fire stjernespisser som kan være aktuelle for Real Madrid:

• Mauro Icardi (24) er navnet som nevnes oftes. Inters målmaskin og kaptein har scoret 17 mål på 19 kamper i Serie A denne sesongen. Fordelen hans er at han kan brukes i Champions League, men prisen skal være på minst 100 millioner euro, og Inter skal ikke være villige til å la ham forlate klubben i dette vinduet.

• Alexis Sánchez (29) er på utgående kontrakt i Arsenal og kan derfor være tilgjengelig for en mer spiselig sum. Men chileneren virker å være mer eller mindre låst til en fremtid i Manchester City. Sánchez kan også spille i Champions League.

• Timo Werner (21) er tysk fotballs nye spisshåp. RB Leipzig-spilleren omtales som det mest gjennomførbare alternativet, men den tyske klubben gikk nylig ut og hevdet at en overgang er helt uaktuelt i januar.

• Harry Kane (24) er det dyreste og mest ettertraktede alternativet, men også det minst sannsynlige – i hvert fall i januar. Det er lite trolig at Premier League-toppscoreren vil forlate Tottenham med det første, uansett hvor stor interessen fra Spania skulle være.

– Hvis du ser det fra et personlig perspektiv, hvis spilleren hadde bedt om å dra som Luka Modric og Gareth Bale gjorde, så måtte vi vurdert det. Men hittil har det ikke skjedd noe, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino ifølge Mirror.

VGs tips: Lett for Madrid

Det blir en spennende januar måned for Real Madrid. Og den begynner med åttedelsfinale i cupen, borte mot Numancia torsdag kveld. Ettersom ligagullet virker å være tapt, seiler Copa del Rey frem som en prioritet for de helhvite denne sesongen.

Flere spillere, inkludert Cristiano Ronaldo, får trolig hvile, i tillegg til at Karim Benzema er skadet. Men Zidane forventes å starte med en sterk ellever likevel: Gareth Bale og Marco Asensio vil trolig begge spille fra start.

Vi tror et revansjelystent Real Madrid-lag vinner med minst to mål. Handikap-spillet gir 1,60 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.55.