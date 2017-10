Slik blir Lionel Messis dramatiske skjebnenatt

Natt til onsdag står Lionel Messi (30) i fare for å vinke farvel til Russland-VM. Det samme gjør Alexis Sánchez (28) og James Rodríguez (26).

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Neste års fotballfest risikerer å foregå uten det mange mener er verdens beste fotballspiller. Og fjorårets beste spiller i Copa América. Og han som både ble toppscorer og scoret det vakreste målet i forrige VM.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Natt til onsdag klokken 01.30 kjemper storfiskene Argentina, Chile og Colombia for VM-livet i en uhyre dramatisk siste runde av den søramerikanske kvalifiseringen. I «verste» fall ryker to av dem rett ut, mens ett lag spiller play off. I «beste» fall går to av dem direkte til VM, mens ett spiller play off.

Mer stoff: Lionel Messi og Paulo Dybala skaper hodebry for sjefen

Før avslutningen på den «uendelige» kvalifiseringen, som har vart i 17 kamper over to år, kjemper fem land om to direkte VM-plasser og én play off-plassering: Chile, Colombia, Peru, Argentina og Paraguay.

Her feirer Island historisk VM-plass:

Tingenes tilstand

De fire første plassene går direkte til VM. Femteplassen skal ut i en overkommelig play off mot New Zealand.

Det er fire kamper å følge ekstra nøye med på i natt: Ecuador – Argentina; Peru – Colombia; Brasil – Chile; Paraguay – Venezuela.

Slik ser tabellen ut før skjebnekvelden:

1. Brasil 38 poeng (+27 i målforskjell) – Kvalifisert.

2. Uruguay 28 (+10) – Praktisk talt kvalifisert pga målforskjell.

3. Chile 26 (+2) – VM-klare ved seier mot Brasil, ellers avhengige av andre.

4. Colombia 26 (+2) – VM-klare ved seier mot Peru, ellers avhengige av andre.

5. Peru 25 (+1) – Minst play off ved seier mot Colombia, ellers avhengige av andre.

6. Argentina 25 (+1) – Minst play off ved seier mot Ecuador, avhengige av andre ved uavgjort, ute av VM ved tap hvis ikke Peru taper med enda flere mål samtidig som Paraguay taper.

7. Paraguay 24 (-5) – Avhengige av andre selv ved seier mot Venezuela.

8. Ecuador 20 (-1) – Sjanseløse.

9. Bolivia 14 (-20) – Sjanseløse.

10. Venezuela 9 (-17) – Sjanseløse.

Argentina-trøbbel

Fotballverdenens øyne er naturlig nok rettet mot superstjernen Lionel Messi. 30-åringen risikerer å gå glipp av et fotball-VM i sin beste alder, og etter den lange rekken skuffelser han har opplevd med Argentina de siste årene, er det mange som tror at han vil legge opp landslagskarrieren hvis de skulle mislykkes i natt.

Sjekk: Sergio Busquets inn i stjernespekket 100-klubb

Han tapte VM-finalen i 2014 og Copa América-finalene i 2015 og 2016. Etter den siste finalen trakk han seg fra landslaget, men han ble til slutt overbevist om å komme tilbake. En kvalik-exit i natt kan være nådestøtet for Barcelonas magiker, som vil være 35 år under Qatar-VM i 2022.

«Men det kommer til å ordne seg, Argentina trenger jo bare å slå Ecuador, ikke sant?» Ved første øyekast bør den siste kampen være en formalitet for Messi & Co, mot et landslag som ikke har mer å spille for i denne kvalifiseringen. Ved andre og tredje øyekast ser det mer komplisert ut:

• Kampen spilles på Estadio Olímpico Atahualpa i Ecuador, som ligger nesten 3.000 meter over havet. Der har Ecuador slått både Uruguay (2-1) og Chile (3-0) i denne kvalifiseringen. Argentina har ikke vunnet der på de fire siste forsøkene (0-2-2). Bilder dagen før kampen visste dessuten at banen er full av vannpytter og i svært dårlig stand.

• Argentina har fortsatt ikke vunnet med Jorge Sampaoli som trener (tre ganger uavgjort). Totalt har laget et målsnitt på under ett mål per kamp (0,94). I tillegg mangler de to stjernespisser i Sergio Agüero og Gonzalo Higuaín.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



VGs tips: Målfattig i Ecuador

Bortsett fra dette er forutsetningene ganske enkle: Hvis Argentina vinner i Ecuador, går de enten direkte til VM eller via play off mot lille New Zealand. Hvis Argentina ikke vinner i Ecuador, må man frem med kalkulatoren.

Med tanke på hvor mye som står på spill, at kampen skal spilles i høyden og på en dårlig gressmatte, og at Argentina har vært såpass lite målfarlige i denne kvalifiseringen, så vil vi anbefale et spill på at det scores under 2,5 mål mellom Ecuador og Argentina. Det gir en odds på 1,90.

Kampen vises på Viasport +. Spillestopp er klokken 01.25.