Slik ble Wolves en opprykkskandidat

Takket være tette bånd med «superagenten» Jorge Mendes (51) og noen smarte trekk av manager Nuno Espirito Santo (43) har Championship-klubben Wolves blitt forvandlet til et topplag.

Wolves, som i kveld møter Stefan Johansens Fulham i Championship, endte på 15. plass i vår. Men etter å ha byttet manager og hentet inn tolv spillere opplever klubben suksess.

Det var på forsommeren at portugiseren Santo ble ansatt som den fjerde Wolves-manageren på bare ti måneder. Sett utenfra kunne det se ut som nok et underlig trekk fra en gammel storklubb uten styring. Men i stedet var det et signal om at klubben trykket på startknappen i et håp om å kare seg tilbake til Premier League – fem år etter nedrykket.

Her er noen korte holdepunkter for tabellederens suksess:

1) Superagenten Jorge Mendes – mannen som Cristiano Ronaldo omtaler som «Agentenes Cristiano Ronaldo» – ble for alvor koblet på gjennom sitt vennskap med Fosun International, klubbens kinesiske eier.

2) Mens noen klubbeiere er glade i store ord, og kanskje ikke så mye handling, lot Fosun International lommeboken svare for seg. Kontaktnettet til agenten Mendes og den tidligere Porto-sjefen Santo ble utnyttet for hva det er verdt.

ETTERTRAKTET: Wolves-boss Nuno Espirito Santo var etter høstens suksess angivelig på blokken til Everton i deres jakt på ny manager. Men i går distanserte Santo seg fra ryktene. Bildet er tatt i en bortekamp mot Derby i august. Foto: Ed Sykes , Reuters

3) Fem nye portugisiske spillere kom inn, der signeringen av Rùben Neves (20) til rekordsummen 15,8 millioner pund sørget for noen hevede øyenbryn i fotball-europa. Supertalentet hadde gått gradene i den portugisiske storklubben Porto, og har i høst diktert Wolves-tempoet på midten der han strør om seg med pasninger. Diogo Jota er hentet inn på lån fra en annen kontinental storklubb, Atlético Madrid. Han beskrives av Guardian som Championships svar på Chelseas Eden Hazard – der han gjerne starter på venstrekanten, men kan operere fritt og ofte skjærer inn for avslutninger.

4) Førstelaget er nesten ikke til å kjenne igjen fra i fjor. Matt Doherty og Conor Coady er de to eneste som har beholdt plassen i førstelaget. Selv om de har blitt tvunget til å bytte posisjoner i forsvaret.

Eirik Aase følger Championship ekstra tett gjennom nettstedet championshipnorge.com. Han forteller om lagets 3-4-3-formasjon. Om et lag som er dyktige i alle lagdeler, noe som skinner igjennom i statistikken i kampene. Om den økende optimismen og engasjementet i fotballbyen Wolverhampton.

– Kort fortalt spiller Wolves klokt i den forstand at de ikke ofrer alt offensivt. Laget satser ofte på overganger, og har typene som passer sammen, sier han.

Man skulle kanskje tro at et lag med så mange nye fjes ville trenge tid på å få kombinasjonene til å sitte i det som er en over snittet seig og fysisk liga. Men Aase var tidlig sikker i sin sak.

– Jeg satte penger på at de skulle rykke opp før sesongen. Og da jeg så dem spille i sesonginnledningen ble jeg bare tryggere på at de skulle rykke opp. Hadde jeg visst det jeg nå vet hadde jeg satt dem høyere opp på listen min over opprykkslag. De skiller seg så mye mer ut i positiv forstand i forhold til de øvrige tetsjiktklubbene i Championship, forklarer Aase.

I forkant av kveldens TV-match har Wolves vunnet seks av de åtte seneste ligakampene. Laget gikk på et overraskende bortetap for QPR lørdag, men rettet rakst opp med tirsdagens bortetriumf i Norwich.

Romain Saïss (mb) er kvitt karantene. Og så er det mulig at forsvarerne Danny Batth og Roderick Miranda, som sto over tirsdag, får tillit i kveld.

Fulham er 13 poeng bak Wolves, og står uten seier på fire forsøk. London-laget har ikke holdt buret rent siden slutten av august. Nå er det bare november, men tallenes tale gir at laget akkurat nå befinner seg bak forventningene før sesongstart. I aften er Aboubakar Kamara (a) utestengt.

Målt ut fra form og styrkeforhold mener vi hjemmeseieren er oddsspillet her.