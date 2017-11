Slik ble Valencia et vinnerlag

Med 13 åpningskamper uten tap og annenplass i La Liga har den sovende giganten Valencia våknet etter noen kaotiske år.

Med to strake tolvteplasser på to La Liga-sesonger, og hele 13 trenerskifter på fem år hadde Valencia fått stempelet som Spanias fremste «røre-klubb». Men så tok noen kloke hoder grep.

– Alt på den første treningen følte jeg at noe helt nytt var på gang. Ikke bare den nye treneren Marcelino, det gjaldt også staben hans. Måten de trente på, så fotball på, forberedte seg. Det slo meg virkelig, sier Dani Parejo, en av lagets støttespillere, ifølge Guardian.

Og til kveldens returkamp i den spanske cupen mot Real Zaragoza er det nesten umulig å se for seg at Valencia skal ryke ut.

For med søndagens riktignok noe heldige 1-1-resultat hjemme mot mektige Barcelona var det bare nok et tegn på klubbens snuoperasjon.

Her er noen korte holdepunkter for tabelltoerens suksess:

1) Mateu Almany (54) overtok i vår jobben som ny sportsdirektør. Han ansatte Marcelino Garcia Toral (52) som ny trener, og paret skal ha jobbet tett og rasjonelt med å sette sammen ny stall. Hele 16 spillere ble sendt på dør over sommeren, og syv nye kom inn.

2) Ingen av de nye spillerne er over 26 år, og slik har klubben den yngste gjennomsnittsalderen i La Liga på nøyaktig 25 år, ifølge Sky Sports. Det skal være en energi og sult i stallen som ikke var der før.

3) Marcelino skal være ekstremt opptatt av vekt og fysisk kondisjon. Akkurat det er ikke uvanlig i dagens toppfotball, men den tidligere Villarreal-treneren har rykte på seg for å være ekstra nøye på dette. Såpass at det foreligger historier om engstelige spillere som sulter seg eller starter dagen i badstu for å ikke møte opp med noen gram overvekt.

4) Formasjonen er gjerne 4-4-2. Det er kompakt, aggressivt, og et høyt press som gjelder. Ifølge Sky Sports pådrar laget seg flest frispark i La Liga, og trolig er taktiske årsaker noe av grunnen til dette. Og når man først har gjenvunnet ballen er det hurtige overganger med et høyt antall spillere og korte pasninger som Marcelino foretrekker, ifølge Guardian.

5) Valencia har imponert offensivt med sine 33 ligamål. I ni av de ti siste kampene har laget scoret minst to mål (alle turneringer). West Ham-floppen Simone Zaza har signert ni mål, og partner Rodrigo står med åtte fulltreffere. Midtbanespilleren Geoffroy Kondogbia er dyktig på bryte opp motangrep, egenproduktet Carlos Soler og PSG-lånet Gonçalo Guedes har begge slått til.

Sparer spillere



Nå er det en del å jobbe med defensivt, uten at vi tror at det vil spille en avgjørende rolle i kveldens cupduell. Valencia vant 2–0 i den første kampen – der de langt på vei stilte med annetlaget.

Vertene kommer til å spare folk her, men stiller uansett et slagkraftig lag. Real Zaragoza spiller i Segunda, som er andre nivå. Har vunnet én av syv siste seriekamper, og har trolig nok med å holde seg unna nedrykksstreken.

Hjemmeseier i et 0-1-handikappspill til 1,75 i odds blir vårt bud. Spillestopp er kl. 21.25 og Viasport 1 viser kampen.