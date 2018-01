Sjekk Liverpools skrekkelige straffestatistikk

Liverpool-spillerne sliter skikkelig fra straffemerket. Det kan bli kostbart i kampen om en Champions League-plassering.

Siden Divock Origi fant nettmaskene fra ellevemetersmerket mot Plymouth Argyle i januar i fjor, har Liverpool-spillerne i tur og orden misbrukt muligheten fra straffemerket. Hele seks av ti straffespark har endt med bom i stedet for scoring.

Origi bommet på det nevnte forsøket mot Plymouth, James Milner bommet mot Southampton og Maribor, Roberto Firmino mot Watford og i lørdagens FA-cuptap for West Brom, og Mohamed Salah gjorde det mot Huddersfield.

Det er Firminos bom mot West Brom som skiller seg ut. Den ble nemlig av det kostbare slaget. For ved de andre misbrukte straffemulighetene, har Liverpool til slutt likevel kommet godt ut av det.

Men det var ikke tilfellet da de røk ut av FA-cupen mot «The Baggies».

Så hvem skal ta straffesparkene for Liverpool?

Tid for van Dijk?



– Det er fire-fem spillere i troppen som føler de burde ta straffene og som trener på det etter hver økt. Roberto Firmino er fortsatt i den gruppen, han scorer mye og er i god form, så det var logisk at han skulle ta den (mot West Brom, journ.anm.). Det var snakk om noen få centimeter. Slike ting skjer i fotball.

– Du kan gjøre et problem ut av det, men vi har mange spillere som kan avslutte i en slik situasjon fra elleve meter, sa manager Jürgen Klopp på mandagens pressekonferanse.

James Milner har i stor grad vært stabil og trygg fra elleve meter, men han spiller ikke fast lenger. Philippe Coutinho, en annen stabil straffeskytter, har som kjent forlatt klubben.

Virgil van Dijk hamret i sin Celtic-tid inn frispark med jevne mellomrom. Han har imidlertid aldri tatt et vanlig straffespark i sin karriere, men i kampen om en Champions League-plassering, har ikke Liverpool råd til å brenne straffespark.

Noen må derfor steppe opp.

