Sjansesløsende Morata får kritikk av Chelsea-legende: – Skuffet

Kun én spiller har misbrukt flere store sjanser enn Álvaro Morata (25) i Premier League denne sesongen.

Tall fra Opta viser at Chelsea-spissen har brent hele 14 store sjanser i serien denne sesongen. Bare én spiller har misbrukt flere: Liverpool-stjernen Mohamed Salah med 15.

Men mens Salah, som til gjengjeld har scoret 10 mål på de siste 10 seriekampene, blir hyllet som en av ligaens beste, har ikke Morata klart å kompensere får sjansesløsningen i samme grad. Spanjolen startet sesongen råsterkt, med seks mål etter seks serierunder, men har siden bare scoret fire ganger.

Morata-frustrasjonen toppet seg i onsdagens heseblesende 2-2-kamp mot Arsenal da den tidligere Real Madrid-spilleren sløste bort tre store sjanser – inkludert en matchball på overtid.

– Det er vanskelig å være for hard mot ham, fordi han jobber så hardt, sier Chelsea-legenden Gianfranco Zola ifølge talkSPORT.

– Men for å være helt ærlig, så skuffet han meg. Morata har etter min mening kvaliteten til å være en spiller på topp, topp nivå, men når du ser ham brenne slike sjanser, så må man kunne forvente at han er litt kaldere foran keeperen, sier Zola.

– Han må bli mer nådeløs. Han har utrolige kvaliteter, men jeg er i tvil om hvorvidt han er tøff og nådeløs nok, sier han.

Lar seg prege av brente sjanser

Det er ikke nødvendigvis sjansesløsingen isolert sett Morata får mest kritikk for, men måten han reagerer på når han misbruker en mulighet. Independent-kommentator Miguel Delaney mener Morata mangler «killerinstinktet», galskapen og egoismen som kjennetegner de aller beste spissene.

Kort oppsummert mener han at mens målmaskiner som Harry Kane eller tidligere Alan Shearer ikke brydde seg eller lot seg prege av å brenne en sjanse, så blir Morata urolig og usikker når han bommer én gang, noe som fører til at han ikke har den nødvendige roen når neste mulighet byr seg.

«Morata har nesten alt annet i spillet sitt, fra teknikken til forståelsen og intelligensen … bortsett fra spissens «vrangforestilling» (om at en brent sjanse ikke betyr noe)», skriver Delaney.

Chelsea-manager Antonio Conte mener Moratas nåværende problemer kan forklares med uflaks.

– Han har ikke flaksen med seg for tiden, men han må fortsette å jobbe og forbedre seg. For en spiss er det veldig viktig å score. Det er synd at han ikke får scoringen sin, for han skaper mange sjanser, men jeg er veldig fornøyd med innsatsen hans, sier Conte ifølge ESPN.

VGs tips: Chelsea-seier

Mens stjernespissens målform er rusten, er det ingenting å si om Chelseas prestasjoner i det siste: London-klubben har spilt syv strake kamper uten tap (5-2-0), fire av dem uten å slippe inn mål.

Nå møter de Norwich på bortebane i FA-cupen. De ligger på 13. plass i Championship etter en første halvdel av sesongen med svært varierende resultater. De har imidlertid stort sett sluppet inn ganske få mål, så vi forventer ikke noen storseier av Chelsea, som trolig kommer til å rullere.

Eden Hazard blir blant andre trolig spart her. Chelsea har ikke tapt på 11 strake kamper mot Norwich (9-1-1), det forrige tapet kom i 1994.

Vi anbefaler derfor et spill på Chelsea-seier til 1,45 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopper klokken 18.25.