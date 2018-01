Sjakhtar-stjerne aktuell for City: – Venter på telefon fra Guardiola

Manager Pep Guardiola (46) skal ha begynt jakten på Manchester Citys neste midtbaneanker.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Enn så lenge presterer Fernandinho prikkfritt som den balanserende brikken på Manchester Citys midtbane, men brasilianeren fyller 33 år i mai, samtidig som Yaya Touré (34) er på utgående kontrakt og trolig forlater klubben til sommeren.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Det betyr at Guardiola ser et behov for en langsiktig erstatter på midtbanen, og ifølge britiske medier skal han ha funnet sin mann. Daily Mail er blant mediene som skriver at Guardiola ønsker seg den 24 år gamle Sjakhtar Donetsk-spilleren Fred.

Kobles til toppklubber: United-floppen hylles av Guardiola

Den brasilianske landslagsspilleren skal ha imponert Guardiola da lagene møttes i Champions League denne høsten. En overgang i januar skal være usannsynlig, ikke minst fordi spilleren ikke kan brukes i Europa denne våren, men City skal være villige til å legge 30 millioner pund på bordet for å sikre ham til sommeren.

City snudde til storseier i FA-cupen i helgen. Se høydepunktene her:

– Ringer meg snart

Spilleren er selv utålmodig etter å jobbe med Guardiola, og legger ikke skjul på det.

– Han har ikke ringt meg ennå, men venter i spenning på en telefon fra Guardiola. Han ringer meg snart, sier Fred ifølge Manchester Evening News.

– Jeg ville garantert utviklet meg mye under ham. Jeg har stort rom for forbedring, sier Fred.

Guardiola advarer: – Kommer til å ta drepen på spillerne

VGs tips: Begge scorer

Tirsdag kveld spiller Manchester City hjemme mot Bristol City i den første av to ligacupsemifinaler. Guardiola har antydet at han vil stille med et sterkt lag, men ifølge Manchester Evening News er dette den forventede oppstillingen: Bravo – Zinchenko, Adarabioyo, Mangala, Zinchenko – Touré, Dele-Bashiru, Gundogan – Bernardo Silva, Sterling, Díaz.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Ganske langt unna et toppet lag, med andre ord. Det betyr at et Bristol-lag som slo ut Manchester United i forrige runde, og som ligger på fjerdeplass i Championship, kan ha muligheter til i det minste å score mål.

Vi anbefaler derfor et spill på at begge lag scorer til 1,85 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.