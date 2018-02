Sevilla-sjefen vil bruke «hengelås eller tau» på Alexis Sánchez

Alexis Sánchez (29) er en fryktet mann før Champions League-debuten for Manchester United.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Sevilla-trener Vincenzo Montella peker ut chileneren som den største trusselen på José Mourinhos lag, som besøker spanjolene onsdag kveld.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Spøkefullt gjør han rede for planen for å stoppe Sánchez:

– Jeg husker Sánchez godt fra da han spilte i Serie A (i Udinese). Han har utviklet seg mye gjennom karrieren. Han er veldig god på å snu forsvar til angrep. United har mye fart i sitt offensive spill, sier Montella ifølge NTB.

Spekulasjoner: Spinnvill byttehandel med Bale og Hazard

– Kanskje vi må bruke hengelås på Sánchez underveis. Eller kanskje vi må binde ham fast med tau, sier treneren.

Fungerer ikke med Pogba?

En av Manchester Uniteds største utfordringer etter at Sánchez kom til klubben i januar, er å få ham til å fungere sammen med lagets andre store stjerne, midtbanespilleren Paul Pogba.

Les mer: Hevder Pogba angrer på United-overgang

I sin The Sun-spalte reflekterer den tidligere tyske landslagsspilleren Lotthar Matthäus rundt hvorfor partnerskapet mellom Sánchez og Pogba ikke fungerer.

– Mourinhos problem er å velge spillerne som passer inn i systemet, men for øyeblikket føler jeg at ingen er komfortable med hvordan laget fungerer, skriver Matthäus.

– Pogba burde være i stand til å spille på lag med Sánchez, men det virker som de ikke burde være på samme side, skriver han.

Han foreslår en 4-3-3-formasjon som løsning på problemet, og mener dette vil føre til at Pogba og Sánchez ikke tråkker hverandre på føttene i like stor grad.

VGs tips: Begge lag scorer

Sevilla havnet på andreplass i sin Champions League-gruppe i høst, tre poeng bak Liverpool. Andalucia-klubben står med brukbar form inn mot dette oppgjøret: 3-1-1 i ligaen og avansement til den spanske cupfinalen.

United har tapt to bortekamper på rad i Premier League, og stemningen rundt laget har ikke vært god den siste tiden. Her er det imidlertid positivt at Paul Pogba, Ander Herrera og Marcus Rashford trolig er tilbake.

Sevilla har scoret i 18 av 19 hjemmekamper denne sesongen, og vi tror de gjør det her, så vi anbefaler et spill på at begge lag scorer til 1,65 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.40.