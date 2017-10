Sergio Busquets inn i stjernespekket 100-klubb

Mandag kveld blir Sergio Busquets (29) den 12. spanske spilleren som runder 100 landskamper.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Barcelona-spilleren debuterte i en bortekamp mot Tyrkia i april 2009. Åtte og et halvt år senere jubilerer han i anledning Spanias siste VM-kvalifiseringskamp borte mot Israel.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Busquets spiller sin 100. spanske landskamp, og fasiten så langt er av det imponerende slaget: 75 seirer, ni uavgjort, 15 tap, to scorede mål, et VM-gull i 2010 og en EM-triumf i 2012.

I avisen Marca hylles midtbaneankeret av både tidligere midtbanekollega Xavi Hernández og tidligere landslagstrener Vicente Del Bosque.

– Sergio gjør alle rundt seg mye bedre. Han gjorde meg til en bedre fotballspiller, sier Xavi.

Lest denne? Spansk storklubb åpen om Sander Berge-jakt

– Hvis jeg kunne begynt å spille fotball igjen, så ville jeg helt klart vært som Busquets. Han er det perfekte eksempelet på det jeg mener en midtbanespiller skal være, en som tenker på laget før seg selv, sier Del Bosque.

Spania herjet med Albania og sikret VM-plass:

Drømmelag med over 100 kamper

Ingen landslag har flere spillere med mer enn 100 kamper enn Spania. Busquets blir den 12. spilleren, og den 10. utespilleren, som når dette antallet.

Sjekk: Ødegaard roses i spansk storavis: – Kan oppnå mye i Real Madrid

Marca har satt sammen et drømmelag bestående av Busquets og spanske spillere med minst 100 landskamper. Laget er til å gni seg i øynene av:

Keeper: Iker Casillas (167 kamper) eller Andoni Zubizarreta (126)

Forsvar: Sergio Ramos (146)

Forsvar: Sergio Busquets (99)

Forsvar: Carles Puyol (100)

Midtbane: Andrés Iniesta (122)

Midtbane: Xavi Hernández (133)

Midtbane: Xabi Alonso (114)

Midtbane: Cesc Fàbregas (110)

Angrep: David Silva (116)

Angrep: Fernando Torres (110)

Angrep: Raúl González (102)

VGs tips: Spania-seier

Det er ikke bare Busquets som skal feires når Spania gjester Israel i siste VM-kvalifiseringskamp. Spanjolene feirer også at de har sikret seg en direkte billett til VM-sluttspillet i Russland neste sommer.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Men nå begynner også den knallharde kampen om plassene i troppen, for trener Julen Lopetegui har hatt med 45 forskjellige spillere i troppene sine siden han tok over, og det er bare plass til 23 i Russland. Mange som ikke er selvskrevne, kommer nok til å få sjansen her når kampen er uten betydning.

Vi tror det gir et sultent og heltent spansk lag som kan sørge for et lignende resultat som i den første kampen mot Israel (4-1). Vertene står med fire tap på de fem siste kampene (1-0-4).

Derfor anbefaler vi et spill på Spania-seier med minst to mål til 1,87 i odds. Spillestopp er klokken 20.40.