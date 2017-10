Sander Svendsen (20) byttet ut kasteball–tilværelse og 7000 tilskuere i Molde med fast plass som spiss foran 22 000 Hammarby-fans.

20-åringen forlot Molde til fordel for svensk fotball og Hammarby i august i år. Han markerte seg i grønt og hvitt fra start, med scoring både i cup og serie i løpet av sin andre og tredje kamp i svensk fotball.

For Hammarby, den ubestridte publikumsmagneten i svensk fotball. De har et snitt på 22 660 på hjemmekampene sine på Tele2 Arena denne sesongen, noen kilometer sør for Gamla Stan og Stockholm sentrum.

15 000 mer enn det Molde har i snitt, og over 5000 mer enn Rosenborg har hatt på Lerkendal denne sesongen.

– Det er en helt annen interesse og trykk her. Man får et ekstra «kick» før kamp, og man kjenner virkelig på følelsen av at fotball betyr utrolig mye for folk. Det er 22 000 der, uansett motstand og uansett hvordan det går. Det er helt rått, sier Svendsen til VG.

Norge vs. Sverige

Hammarby har en historie som folkets lag, og har et enormt nedslagsfelt sør for den svenske hovedstaden.

– Jeg fikk sjokk over hvordan ting er i Sverige kontra Norge. I Norge samles 100 000 i Holmenkollen for å se ski, mens det i Sverige kanskje er litt mindre interessere for andre ting, men enorm intersesse for fotballen. Jeg kjenner veldig på den forskjellen, sier angriperen.

Tillit i favorittposisjonen var en vesentlig grunn til at Svendsen forlot Molde, hvor han ble kastet rundt i ulike posisjoner for blåtrøyene.

Han ville spille spiss, spesialisere seg i rollen, trene på den hver helg.

– Det var den viktigste grunnen til at jeg dro fra Molde, for å utvikle meg som spiss. Og det virker. Jeg har hatt to år med mange endringer, og jeg mistet kanskje noen av spisskvalitetene mine. Men de sitter i kroppen, og ting kommer gradvis. Det er å godt å kjenne innstinktet og en-mot-en-ferdighetene begynner å blomstre litt igjen, sier Svendsen.

Sjekk tipset under Sander Svendsen siste scoring for Molde – som kom på 20-årsdagen:

VGs tips: Hammarby-seier

Med tre kamper igjen av sesongen, er Sirius nummer ni med 36 poeng, med Hammarby to plasser bak med 34 poeng.

Hammarby har 2-4-4 på sine siste ti, mens Sirius har falt som en stein på tabellen med 2-0-8.

Hjemme på Tele2 Arena har Hammarby kun tapt to, mens Sirius har tapt tre strake bortekamper.

Sirius er i fryktelig form, mens Hammarby har til gode å gå tre kamper på rad uten poeng så langt denne sesongen.

Hjemmelaget har ingen tunge fravær til mandagens kamp.

Da Sirius i tillegg mangler Joshua Wicks (k), Karl Larsson (f), Niklas Busch Thor (mb), Moses Ogbu (mb), Johan Eiswohld (mb) og Daniel Jarl (f), virker et hjemmespill mest attraktivt.

Dermed blir VGs tips at grønn- og hvittrøyene leverer varene foran egne fans mandag kveld til 1,85 i odds.