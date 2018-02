Salah kan allerede utligne Suárez' beste Liverpool-sesong

Mohamed Salah (25) er i ferd med å nå målrekorden til Luis Suárez (31) på én Liverpool-sesong.

Og det kan skje allerede i februar.

Den uruguayanske spissen scoret 31 mål på 37 kamper, alle turneringer inkludert, i løpet av den fabelaktige 2013/14-sesongen da Liverpool kun var to poeng unna seriegull i Premier League.

Salah står allerede med 30 mål på 36 kamper. Dersom han scorer på lørdag, slik han har gjort i ni av sine elleve siste kamper, vil han utligne Suárez.

Grunnen til at det skjer så tidlig i sesongen, er at Liverpool denne gangen deltar i Champions League, og at Suárez på høsten i 2013 måtte stå over de fem første kampene på grunn av en utestengelse.

Scorer oftere, færre assists

Daily Mail har sammenlignet flere av statistikkene til Suárez og Salah i de to sesongene, etter henholdsvis 37 og 36 kamper:

• Suárez scoret i snitt hvert 104,7. minutt, mens Salah scorer hvert 96,1. minutt.

• Suárez traff på 53,1 prosent av skuddene sine, Salah treffer på 60,2 prosent.

• Suárez hadde 14 målgivende pasninger, Salah har bare åtte.

• Suárez skapte 101 sjanser, mens Salah har skapt 62.

I starten av februar ble Salah den raskeste spilleren til å nå 20 seriemål for Liverpool. Han passerte spillere som Suárez, Fernando Torres og Robbie Fowler.

– Jeg synes han er briljant. Man må være ærlig, han har vært bedre enn mange hadde forventet. Han har fått en kjempestart og scoret vanvittig mange mål. Han er også til god hjelp for de andre spillerne. Måtte det fortsette, sier Fowler i et ESPN-intervju.

VGs tips: Liverpool-fest

Lørdag spiller Liverpool hjemme mot West Ham etter å ha hatt fri i halvannen uke siden 5-0-seieren over Porto i Champions League.

Det meste ligger an til en Liverpool-målfest: De mangler bare Nathaniel Clyne, de er ubeseiret på 15 strake hjemmekamper i serien, og de har scoret minst to mål i ni av sine ti siste Premier League-kamper. Dessuten møter de West Ham, et lag de knuste 4-1 borte i høst, og som kun har vunnet én av sine fem siste kamper (1-2-2). Det temposvake West Ham-forsvare vil dessuten slite mot Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino.

Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 15.55.