Sánchez nærmer seg United: – Vil ha samme effekt som van Persie-kjøpet

Eric Cantona og Robin van Persie revitaliserte Manchester United da de forlot rivaler til fordel for de røde djevlene. Kan Alexis Sánchez ha samme effekt?

Søndag gikk Arsenal på en skikkelig smell mot Bournemouth, og det uten Alexis Sánchez. Chilenerens fravær skal ikke ha vært skaderelatert. Ifølge engelske medier skyldes det at en overgang er nært forestående.

– Hadde du sagt til meg for to uker siden at Sanchez kom til å ende opp i Manchester United, ville jeg spurt; hvordan? sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.

For det har lenge vært en reell mulighet for at Sanchez forlater Arsenal i løpet av januarvinduet. Og alt har tydet på at chilenerens neste destinasjon er den lyseblå delen av Manchester City. Men i siste liten meldte de røde djevlene seg på, og nå skal Manchester City angivelig ha trukket seg fra forhandlingene.

Hylles av eksperter



En Sanchez-avklaring ventes innen kort tid, og det aller meste tyder på at hans neste hjemmebane blir Old Trafford. Manchester United-manager la ikke akkurat noen demper på overgangsryktene da han kalte chileneren «fenomenal» på søndagens pressekonferanse.

Og ekspertene er ikke i tvil. Sanchez er et fantastisk kjøp for Manchester United.

Gary Neville:

– Sanchez ser kanskje på mulighetene, og tenker: «United er en stor klubb, de kommer til å slå tilbake». Pep Guardiola kommer ikke til å være der i altfor mange år, og hvis han etter hvert forlater Manchester City, hvilken klubb velger du? Personlig ville jeg valgt United, sier han til Sky Sports.

– Alle snakker om å spille under Pep, men det er ikke like mange som snakker om å spille for Manchester City. Manchester United er fortsatt en enorm attraksjon, og hvis de tilbyr mye penger, så er valget åpenbart.

HENTET FRA RIVALER: Eric Cantona (t.v.) og Robin van Persie signerte for Manchester United fra henholdsvis Leeds og Arsenal. Begge ble umiddelbare slagere på Old Trafford. Foto: AP, AFP

Jamie Carragher:

– Hvis han ender opp i United, er det en gigantisk overraskelse. Men det er en fantastisk signering for klubben. Det er ganske stor forskjell på de to managerne det står mellom. Men jeg tror at hvis han velger United, er det av økonomiske årsaker. Men, det er en del av spillet.

Phil Neville:

– Det ville vært en helt fantastisk signering av United. Jeg tror Sanchez vil ha samme påvirkning på laget (som Eric Cantona og Robin van Persie), sier han ifølge ESPN.

– Det ville vært et kupp om en spiller som Sanchez valgte United over City, kanskje spesielt for fansen. En slik signering ville sendt en sterk beskjed, legger han til.

Manchester City gikk søndag på sesongens første tap i ligasammenheng, hvilket betyr at byrival United har noe så sjeldent som muligheten til å ta litt inn på den suverene serielederen. Når laget på motsatt side er et Stoke-lag i tilsynelatende fritt fall, er det gode muligheter for José Mourinho & co.

Manchester United har vunnet sine to siste, og har nå tilbrakt en uke i Dubai-varmen og ladet opp til kveldens kamp. Det er gode muligheter for at vi får se spill som varmer i kveld. Stoke er for tiden uten manager, etter at Mark Hughes nylig fikk sparken.

Manchester United må klare seg uten Eric Bailly (f), Michael Carrick (mb) og Zlatan Ibrahimovic (a), mens Ashley Young (f/mb) er suspendert. Antonio Valencia (f) og Anthony Martial (a) er usikre til oppgjøret. Stoke må på sin side klare seg uten Bruno Martins Indi (f), Glen Johnson (f), Ryan Shawcross (f), Erik Pieters (f) og Jese (a), som alle er ute med skade.

Vi har gang på gang sett at lag responderer etter en managersparking, men Manchester United skal ha mer enn nok i seg til å slå Stoke, og det gjerne med brukbar margin. Vi prøver oss på et handikapspill til 1.55 i odds. Spillestopp er klokken 20.55, og kampen vises på TV 2 Sport Premium. Du kan også følge oppgjøret på VG Live.