Ryktene stormer rundt Alexis Sánchez og Philippe Coutinho

Alexis Sánchez (29) og Philippe Coutinho (25), Premier Leagues heteste spillere på overgangsmarkedet, møtes til stjerneduell bittelille julaften.

I den anledning gir VG deg oversikten over de mange ryktene som svirrer rundt chileneren og brasilianeren.

Rekordlønn, Kina-tilbud og PSG

Alexis Sánchez (29) sin kontrakt i Arsenal går ut til sommeren. Han forventes ikke å forlenge avtalen, så det er grunn til å tro at han enten selges i januar eller forlater London-klubben gratis etter sesongen.

Her er siste nytt om Arsenal-stjernens fremtid:

• Mirror skriver at Sánchez ikke kommer til å forlate Arsenal i januar. Manchester City skal være villige til å vente helt til sesongslutt, noe som kan gagne begge parter: City vil slippe å betale en overgangssum til Arsenal, noe som fører til at Sánchez kan få tilbudt en enda høyere lønn.

• Ifølge avisen vil Sánchez få tilbud om en kontrakt verdt 400.000 pund i uken. Det vil eventuelt gjøre chileneren til Premier Leagues best betalte spiller.

• The Sun hevder at Sánchez nylig avslo et like stort lønnstilbud fra kinesiske Hebei China Fortune fordi han ønsker å dra til Manchester City.

• Men ifølge franske medier er ikke Manchester City den eneste aktuelle destinasjonen for Sánchez. Canal +, gjengitt av Foot Mercato, hevder at spillerens agent denne uken var i Paris for å diskutere en eventuell overgang til PSG.

Alexis-gliset som skapte spekulasjoner:

Barcelona-møte?

Philippe Coutinho (25) ga i sommer uttrykk for at han ønsket å forlate Liverpool for å bli Barcelona-spiller, men Merseyside-klubben avslo alle budene fra katalanerne. Idet januarvinduet nærmer seg begynner ryktene rundt Coutinho for alvor å vokse i styrke:

• Onsdag meldte den Barcelona-baserte avisen Sport at Barcelona er «på oppløpssiden» i Coutinho-sagaen. Ifølge avisen møttes Coutinhos agenter og FC Barcelona for å diskutere de siste detaljene i en avtale og planlegge hvordan de skal angripe Liverpool.

• Sport hevder at Barcelona er villige til å betale 150 millioner euro til Liverpool for å sikre seg Coutinho allerede i januar.

• Torsdag meldte Marca at Liverpool fortsatt nekter å forhandle med Barcelona om Coutinho, uansett pris, men at et bud på 120 millioner er ventet i januar. Barcelona-president Josep Maria Bartomeu har ikke ønsket å uttale seg om saken, skriver Marca.

• Liverpool-manager Jürgen Klopp svarte på Coutinho-ryktene under pressekonferansen før fredagens kamp mot Arsenal: – Jeg har ingenting å si. Jeg er ikke interessert. Jeg kommenterer ikke overgangsrykter, sa han ifølge Liverpool Echo.

VGs tips: Liverpool-seier

Fredag kveld, bittelille julaften, barker Arsenal og Liverpool sammen til Premier League-rundens største godbit. Med Liverpool på fjerdeplass og Arsenal på plassen rett bak, med ett poeng mindre, er dette en nøkkelkamp i jakten på Champions League-plass neste sesong.

Liverpool fremstår som det soleklare formlaget av de to. Mens Arsenal nylig har rotet bort unødvendige poeng mot Southampton og West Ham, står Liverpool med 8-4-0 på sine 12 siste kamper. På bortebane i Premier League har de vunnet fire strake kamper – alle med minst tre mål.

Liverpools spillestil, særlig nå som de har alle angrepsstjernene tilgjengelig, passer svært godt på bortebane mot lag som Arsenal, som liker å ha ballen mest og kan være sårbare for kontringer.

Gjestene fikk dessuten hvile i midtuken, mens Arsenal spilte ligacup-kvartfinale og attpåtil fikk Olivier Giroud (a) skadet).

Vi anbefaler et spill på Liverpool-seier til 2,55 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.40.