Ryan Giggs ut mot Manchester United: – Rekrutteringen har ikke vært bra

Manchester United-legenden Ryan Giggs (44) mener gamleklubben henger etter byrival Manchester City på grunn av svak spillerlogistikk de siste årene.

Det har gått fire år siden Sir Alex Ferguson ga seg som manager. Siden har klubben brukt nesten 700 millioner pund på overgangsmarkedet. Giggs mener utbyttet har vært langt under pari.

– Jeg vet hvordan en Manchester United-spiller ser ut. Og det har vært mange spillere innom som ikke har vært United-spillere. Det har også vært United-spillere her som ikke burde dratt. Jeg snakker om Rafael, Danny Welbeck og Jonny Evans, spillere som er United fullt og helt, sier Giggs i et intervju med The Times.

Anbefalte Mbappé og Jesus

Den gamle lynvingen avslører at han hadde mange krangler med manager Louis van Gaal under sin tid som assistenttrener fra 2014 til 2016.

– Det var vanskelig, for Louis hadde sine egne ideer og du må respektere det, men, ja, vi hadde noen krangler om enkelte av spillerne. Han forstod min posisjon fordi jeg hadde spilt med de guttene, men de var bare ikke noe for ham. Du kan forstå det, men – ikke for å være etterpåklok – rekrutteringen har ikke vært bra, sier Giggs.

Han hevder at han svært tidlig anbefalte klubben å signere Gabriel Jesus og Kylian Mbappé, de unge spisskometene som i dag herjer for henholdsvis Manchester City og PSG.

– Jeg så Gabriel Jesus spille for tre år siden. Jeg fulgte Mbappé i et år. Jeg så på dem sammen med speideren og for meg var det åpenbart: «Hent dem!» De ville kostet fem millioner pund eller noe. Hent dem, lån dem ut igjen. Det er der rekrutteringen kunne vært bedre, sier Giggs.

VGs tips: United-seier

Lørdag kveld spiller Manchester United borte mot Leicester i Premier League. Premier League. To lag som røk ut av ligacupen i midtuken: Leicester på straffer mot Manchester City, United noe mer overraskende mot Bristol City.

Selv om Leicester har vist fin form i Premier League i det siste (4-0-1), så må gjestene vurderes som favoritter her. Mourinhos menn står med seks seirer på de syv siste seriekampene (6-0-1), til tross for at det ikke har vært så overbevisende i det siste, og med Pogba (mb) tilbake på laget er de betydelig styrket.

Bailly (f), Valencia (f) og Fellaini (mb) mangler for United, men dette skal likevel være en overkommelig oppgave for de helrøde, som har vunnet de fire siste innbyrdes.

Vi anbefaler et spill på Manchester United-seier til 1,77 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.40.