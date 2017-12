Rooney advarer Rashford: Mener han må jobbe mindre

Wayne Rooney (32) kjenner seg igjen i sin tidligere lagkamerat Marcus Rashford (20).

Rooney, som dro tilbake til barndomsklubben Everton i sommer, spilte sammen med Rashford i halvannen sesong i Manchester United. Han mener den unge spisskometen må passe seg så han ikke går i samme felle som ham selv.

– Tidlig i karrieren min jobbet jeg noen ganger for hardt med å løpe hjemover, og Alex Ferguson tok meg til side. Det preger deg når du er i motstanderens boks. Du blir litt sliten. Ferguson ba meg om ikke å jobbe så hardt, og i stedet være klar når jeg får muligheter, sier Rooney i et intervju med talkSPORT, gjengitt av The Sun.

– Jeg føler at det er litt av det samme med Rashford. Du ser ham jobbe helt hjem i backposisjon. Jeg synes han har kjempefin entusiasme, men for å få det beste ut av ham i angrep, må han kanskje la midtbanespillerne og forsvarerne ta seg av jobben, sier Rooney.

Det er lite trolig at Rashford vil få samme beskjed av manager José Mourinho som det Rooney fikk av Ferguson. Den portugisiske treneren er kjent for å kreve hardt defensivt arbeid av sine offensive spillere.

Rooney roses

Rashford har denne sesongen vært inn og ut av Manchester United-laget. Han har startet 12 av de 18 første seriekampene, hovedsakelig som venstrekant, en posisjon han deler med franske Anthony Martial.

Rooney har virkelig funnet tilbake til storformen etter at Sam Allardyce tok over som Everton-trener. På de fire siste kampene har ringreven scoret fem mål og levert én målgivende pasning.

Den nye Everton-sjefen roser sin stjernespiller.

– Han har vært alt det vi har ønsket, det fansen ønsket og det Wayne ønsket. Han har kommet tilbake og vist sin verdi. I den formen han er i for øyeblikket, er han vår hovedtrussel når det kommer til å score mål. Forhåpentligvis vil det fortsette lenge. Han har vært uvurderlig, sier Allardyce ifølge FourFourTwo.

Everton har kun sluppet inn ett mål på de fem siste kampene etter at Allardyce kom til klubben – fire seirer og én uavgjort er fasiten så langt. Den tidligere landslagssjefen er god til å drille forsvar, men har også begynt å få det beste ut av spillere som Rooney og Gylfi Sigurdsson.

Nå møter de et Swansea-lag som fikk seg en skikkelig fotballeksjon av Manchester City i onsdagens 4-0-hjemmetap. De står med kun én seier på de ti siste kampene (1-1-8).

