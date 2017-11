Ronaldo-kollaps vekker oppsikt: – Spesielt

Cristiano Ronaldo (32) får det virkelig ikke til å stemme i La Liga. Men i Champions League er han like giftig som vanlig.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er en statistikk til å klø seg i hodet av: Real Madrids superstjerne, som trolig kommer til å vinne sin femte Gullball den kommende måneden, har ifølge WhoScored fyrt av hele 55 skudd på åtte kamper i La Liga denne sesongen.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Han har bare scoret ett mål. Og siden hans forrige og hittil eneste seriemål, mot Getafe i midten av oktober, har han skutt 27 ganger uten nettkjenning.

– Det er spesielt å se ham bomme på nesten alt i La Liga og treffe på nesten alt i Champions League, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

Cristiano Ronaldo: – Jeg vil ha syv barn

Reagerer på merkelig Ronaldo-reklame:

– Ikke til å stole på

For i Champions League er Ronaldo sitt gamle jeg: Seks mål på fire kamper gjør ham til turneringens toppscorer foran Harry Kane (fem mål). Før tirsdagens kamp mot kypriotiske APOEL, der Real Madrid kan sikre avansement til åttedelsfinalen, er Ronaldos bipolare scoringsform den store snakkisen i spanske medier.

– Ronaldos hjemlige måltørke begynner å bli en seriøs bekymring for Real Madrid, skriver Marca-kommentator José Félix Díaz.

– Laget sliter som et resultat av vingens måltørke. Talismanen deres produserer ikke mål, og for første gang i hans strålende karriere i klubben, er ikke portugiseren til å stole på, skriver han.

Klikket etter bok-sitat: Forfatter fikk Ronaldo til å rase

Petter Veland tror Ronaldo-målene kommer til å begynne å renne inn også i La Liga så fort det løsner for Real Madrids nummer syv.

– I all hovedsak har han ikke kommet inn i flytsonen ennå. Det blir stang ut i stedet for stang inn, og den nye trenden hva angår fotballstatistikk, «expected goals» (hvor mange mål man sannsynligvis ville scoret basert på målsjansene man får), forteller om et ras av scoringer som bare ligger og venter på ham med normal uttelling fremover, sier Viasat-eksperten.

Ronaldo overrasker på trening:

VGs tips: Real Madrid-fest

Han tror Real Madrids svake form, med kun én seier på de fire siste kampene, er en effekt av at Ronaldo ikke leverer som han pleier.

– Når den store stjernen ikke finner formen, kan det antageligvis ha medført at det brer seg en usikkerhet blant de andre spillerne. Angrepsspillet mot Atlético Madrid var statisk og fantasiløst, og således kan kamper mot APOEL og Málaga være god medisin, sier Veland.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



APOEL er en motstander Real Madrid pleier å trives mot: 3-0, 5-2 og 3-0 er de tre siste resultatene i innbyrdes oppgjør, alle i Madrids favør. Etter en frustrerende periode med varierende form tror vi Cristiano Ronaldo og hans lagkamerater har all motivasjon til å smadre Ghayas Zahid og kompani.

Vi anbefaler derfor et spill på Real Madrid-seier med minst tre mål til 2,00 i odds. Kampen vises på Viasport 2. Spillestopp er klokken 20.40.