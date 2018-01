Robben og Ribérys usikre Bayern-fremtid

Bayern München må snart bestemme seg om de satser videre på radarparet «Rib og Rob», Franck Ribéry og Arjen Robben.

Sportsdirektør Hasan Salihamidzic ser andre veier når journalistene spør, og det er fortsatt uklart om den tyske klubben satser på å beholde de to veteranene.

Om et par uker blir Robben 34 år, og Ribéry fyller 35 i april. Publikumsyndlingene har tross skadetrøbbel også overbevist denne sesongen. I den siste treningskampen før starten på vårsesongen glitret franskmannen.

Venter på signal



Men både Ribéry og Robben har kontrakter som går ut til våren, og nå venter begge på signal fra Bayern München.

–Vi har fortsatt tid. Vi skal snakke sammen i vår, sier Salihamidzic.

– Hvis klubben mener at de har bruk for meg neste år, så hører jeg gjerne fra dem, sier Robben til avisa tz.

– Jeg håper at det kommer ganske tidlig, for du må jo planlegge, fortsetter han.

Ribéry sier ifølge sport1.de:

– Jeg har fem måneder på meg. Det finnes mange muligheter.

Den gamle superstjernen Xavi spiller for tiden i Qatar, VM-arrangøren om fire år, og spanjolen har antydet at det kanskje kunne være et sted også for Arjen Robben.

Ifølge sport1.de er Bayern-ledelsen positiv til å forlenge med Rib og Rob, men det avhenger selvfølgelig også av det økonomiske, og om de to er villige til å gå inn på ganske korte kontrakter.

– Bayern må grave dypt i pungen om de skal hente kvalitetsspillere til å erstatte Robben og Ribéry, sier den tidligere Bayern-kjempen Oliver Kahn til sport1.de.

Bayern ble overlegne «høstmestere», som tyskerne kaller det. Foran vårsesongen har de hele 11 poengs forsprang til toeren på tabellen, Schalke 04. Bak dem igjen ligger det fire lag på lik poengsum: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig og Borussia Mönchengladbach.

På de tre bunnplassene finner vi tre av Tysklands absolutte tradisjonslag: Werder Bremen, Hamburger SV og FC Köln.

VGs tips: Uavgjort

Vårsesongen sparkes i gang i kveld, og det med skikkelig godbit. Bayer Leverkusen åpnet innledet ikke høstsesongen særlig sprekt, men står nå uten tap på tolv bundesligakamper (6-6-0). Og hjemme er laget ubeseiret: 4-4-0. Og bare to lag har laget flere ligamål så langt.

Ett av disse lagene er Bayern München, som for alvor fikk sving på sakene etter at Jupp Heynckes (72) ble overtalt til å gi opp pensjonistlivet for tre måneder siden. Ligaflyten siden da viser 9-0-1 på ti ligamatcher. Gjestene rundet av 2017 med fire strake seirer og holdt buret rent i de tre siste.

Manuel Neuer (k), Mats Hummels (f) og Robert Lewandowski (a) er alle ute. Joshua Kimmich (f) er tvilsom.

Hjemmelaget har ifølge bundesliga.com full tropp. Trolig får Charles Aranguiz (mb) tillit fra start foran Julian Baumgartlinger (mb). Trener Heiko Herrlich er suspendert, og må se kampen fra tribunen.

Størst klasse hos gjestene, selvfølgelig. Men begge lag har gjennomført gode treningsleirer i vinter, og fire av fem siste tilsvarende møter har endt uavgjort. Vi prøver uavgjort til 3,60 i odds. Spillestopp er kl. 20.25.