Real Madrid-stjerne og England-legende i ordkrig

Onsdag kveld får Real Madrid-stjernen Karim Benzema (29) den perfekte mulighet til å svare på kritikken fra England-legenden Gary Lineker (56).

Den lille feiden mellom den franske stjernespissen og den tidligere Leicester-, Barcelona- og Tottenham-storscoreren begynte da Real Madrid spilte 1-1 mot Tottenham på Santiago Bernabéu for to uker siden.

«Er det bare meg eller er Benzema en smule overvurdert? Et mål i en og annen kamp på et lag som er så sterkt som Real Madrid, er ikke noe spesielt. Det er greit, men ikke veldig bra», skrev Lineker, som etter spillerkarrieren er blitt et profilert TV-fjes på blant annet BBC, på Twitter.

Krise i Madrid? Sjokktap i Catalonia – nå spøker det for seriegullet

Utspillet fra mannen med 48 mål på 80 engelske landskamper ble diskutert og debattert opp og i mente i spanske aviser, TV-sendinger og radioprogrammer. Ikke få lot seg fornerme av britens påstand om at en spiller som har vært toneangivende i tre Champions League-triumfer på fire år, kan være overvurdert.

Enkelte sa seg derimot enige med Lineker, og det er kanskje til å forstå hvis man utelukkende vurderer spilleren ut fra kjempemisser som denne:

Selv den vanligvis konfliktskye og diplomatiske Real Madrid-treneren Zinédine Zidane så seg nødt til å melde seg på i debatten.

– Det sårer meg når det sies slike ting om Benzema. For en som kan fotball, er det en skam å si noe sånt. For meg er han den beste av alle. Jeg vet ikke om folk tenker at spissen vår er nødt til å score 50 mål. Benzema kommer ikke til å score 60 mål, men kanskje 25 eller 30. Det sårer meg, men det er ikke noe å gjøre med det, sa Zidane etter å ha fått spørsmål om Lineker-uttalelsen på en pressekonferanse, ifølge Marca.

Les også: Dette har ikke skjedd Real Madrid på 45 år

Benzema: Sliter med å akseptere det

Nå er det klart for returoppgjør mellom Real Madrid og Tottenham. På den engelske nasjonalarenaen Wembley får Benzema muligheten til å svare med beina.

Men først har han svart med munnen.

– Det jeg sliter mest med å akseptere, er kritikk fra tidligere fotballspillere som er blitt journalister, og som bare bruker det til å dele sitt hat. De har opplevd de samme utfordringene som meg, men viser ingen solidaritet. Jeg synes ærlig talt synd på dem, sier Benzema i et intervju med det franske magasinet Les Inrockuptibles, publisert samme dag som returkampen mot Tottenham.

Sjekk Benzemas dribleraid som ifølge kommentator «ikke skal være mulig»:

Benzema og Real Madrid er under press når de gjester Wembley onsdag kveld. Den spanske storklubben kommer fra et sjokktap mot lille Girona i helgen, og ligger allerede hele åtte poeng bak serieleder Barcelona i La Liga.

VGs tips: Real Madrid-seier

En seier er høyst nødvendig for å unngå at krisealarmen utløses. Motstanderen er tøff i Tottenham, som klarte 1-1 på Santiago Bernabéu for noen uker siden, men London-laget har også slitt i det siste med to strake tap mot West Ham og Manchester United.

Vi tror Real Madrid, som har hatt dårlig uttelling på sjansene sine, aldri er farligere enn når de er under press, og at det bortesterke mannskapet (7-0-1 denne sesongen) til Zidane tar en lettende seier – til tross for at vertene trolig får tilbake Harry Kane (a).

Vi anbefaler derfor et spill på Real Madrid-seier borte mot Tottenham til 2,05 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.40.