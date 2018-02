PSG-stjernens elleville karriere: Måtte benekte jihad-rykter

PSG-stjernen Lassana Diarra (32) fullfører nok et forbløffende comeback når han returnerer til sin gamle hjemmebane i Madrid onsdag kveld.

For to måneder siden ville det vært utenkelig at Diarra skulle være en del av onsdagens gigantoppgjør mellom Real Madrid og PSG.

Frem til julaften var han nemlig under kontrakt med Abu Dhabi-klubben Al Jazira. Spilleren og klubben ble enige om å terminere kontrakten. Under to måneder senere spiller 32-åringen trolig en nøkkelrolle i en av sesongens største kamper i Fotball-Europa. Mot klubben han spilte for mellom 2009 og 2012.

Nok en utrolig og uventet vending i en karriere som har vært alt annet enn A4.

– Han er ikke jihadist

Etter å ha blitt oppfostret i Le Havre, spilte han to sesonger i Chelsea, en sesong i Arsenal og en halv sesong i Portsmouth – før han plutselig ble hentet av Real Madrid. Han tok Spania med storm, og da Wesley Sneijder forlot klubben fikk den defensive midtbanespilleren overraskende nok tildelt draktnummer 10.

Så gikk det nedover.

Han ble solgt til russiske Anzhi Makhachkala på «deadline day» i 2012, men ble ikke værende lenge. Klubben satte nemlig alle spillerne på overgangslisten fordi de måtte kutte kostnader, og Diarra gikk videre til Lokomotiv Moskva. Men forholdet til trener Leonid Kuchuk surnet, og sommeren i 2014 fikk Diarra sparken etter en kontraktskrangel.

32-åringen var så langt utenfor fotballradaren at ryktene begynte å svirre om at han hadde reist til Syria for å bli jihadist. Det ble til slutt så mye at Diarras advokat, Eric Dupond-Moretti, måtte benekte det gjennom en pressemelding:

– Det er absurd. Han er ikke jihadist. Han er fotballspiller. Han har aldri satt sin fot i Syria.

Historien gikk runden i engelske tabloidaviser, men ikke i Frankrike.

– Vi trodde aldri på det og skrev aldri om det. Bare fordi han er muslim og har et skjegg som har en viss betydning i dagens samfunn, så er han jihadist? Nei, det har ingenting med saken å gjøre, sa L'Équipes fotballsjef Vincent Duluc til VG før EM i 2016.

– Hadde aldri trodd det

Da Diarra debuterte for den franske toppklubben Marseille i september i 2015, hadde han vært arbeidsledig i et år og ikke spilt en kamp på 15 måneder. Likevel var han overlegen: Scoring i debuten, storspill deretter og en plass på det franske landsalget – fem år etter forrige gang.

– Vi hadde aldri trodd at han kom til å komme tilbake, og spesielt ikke på et så høyt nivå. Han har vært ekstraordinært god, sa Duluc.

I forkant av EM på hjemmebane i 2016 seilet han frem som en av vertsnasjonens nøkkelspillere, både sportslig og symbolsk. Diarras overraskende comeback ble nemlig ikke mindre emosjonelt av at han mistet sin kusine under terrorangrepene i Paris den 13. november 2015.

Saken fortsetter under bildet!

MISTET KUSINEN: Bare fire dager etter at kusinen hans døde i terrorangrepet i Paris, spilte Lassana Diarra (midten) privatlandskamp mot England på Wembley. Her under minnestunden før kamp. Foto: Matt Dunham , AP

Men som så mange ganger før skulle ikke alt gå som planlagt for Diarra. En skade kort tid før EM-avspark førte til at han måtte kaste inn håndkleet. Dermed var han ikke med på laget som tok seg til finale og tapte mot Portugal.

Skaden var også begynnelsen på slutten på hans Marseille-eventyr – og starten på et besyndelig opphold i Al Jazira. 309 minutter, fordelt på fem kamper, er alt Diarra spilte for Abu Dhabi-klubben i 2017, før han terminerte kontrakten på julaften.

Etter overgangen til PSG i januar – hans tiende klubb i karrieren – har Diarra spilt to kamper fra start, men begge gangene har han blitt byttet ut. Nå hevder L'Équipe at han kommer til å starte som midtbaneanker mot Real Madrid fordi Thiago Motta er ute med skade.

– Han er klar, hevder trener Unai Emery, og Diarras fortid gir grunn til å tro ham.

